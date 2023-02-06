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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22942
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.02.23 - 23:29
#3571
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Суд в Тбилиси отказал Михаилу Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья



Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22942
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.02.23 - 23:32
#3572
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Украинцы начали нести цветы к посольству Турции в Киеве🇺🇦 Украина Сейчас

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22942
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.02.23 - 23:37
#3573
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Уже некоторое время идет в тырнете, что российские военные зарубили раненого командира топорами, смотрел видео, не знаю, когда эксперты докажут, что это было, потом досконально разберем.
Ну и пока ссылки на эту новость не буду выкладывать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22942
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.02.23 - 23:43
#3574
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🫣В РФ ребенку поставили фингал за сине-желтые санкиИнцидент произошел в Нолинске во время детских забав на снежной горке. Мама заявила, что ее сына избили за тюбинг для катания сине-желтого цвета."Мальчик рассказал, что на горке его избили другие дети. Они назвали ребенка "украинцем" из-за "ватрушки" в сине-желтых цветах", - сообщают роспаблики.Миниатюра "Маленькие русские патриоты нашли нациста в тылу"😂



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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1178
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 10:22
#3575
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По фронту прошел слух — "Леопарды подвезли!". Полки и целые дивизии бросали позиции и срывались в наступление.
За солдатами бежал Шойгу, крича: "Стойте, ещё рано, план был не такой!".
Но армию было не остановить.
Каждому хотелось первому заполучить желанный трофей.
ПТРК и РПГ стали дефицитом.
На них меняли пленных бандеровцев по курсу 1 : 100 и всё равно было не достать.
Проблема усугублялась тем, что часть танков хохлы сожгли сами, надеясь получить премиальные.
Дошло до того, что за Леопард пытались выдать раритетный БТ-7, откопанный в болоте.
А когда пронёсся слух, что скоро привезут Абрамсы, за которые будут давать квартиры в Москве, армия перешла границу с Польшей.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8998
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 10:29
#3576
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Цитата:
YESNO:
По фронту прошел слух

А что уже слухи, фантазии, бред и неофициальная болтовня не считается нарушением правил НГ?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1578
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 11:17
#3577
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Цитата:
yudjin:
А что уже слухи, фантазии, бред и неофициальная болтовня не считается нарушением правил НГ?

В этом посте вижу сарказм, преувеличение - в дискуссии эти приемы вполне допустимы. И очень многие пользователи этими приемами пользуются.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8998
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 11:22
#3578
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Цитата:
Тимур Гафуров:
В этом посте вижу сарказм, преувеличение

А если человек увидел впервые, не читая многотомную дискуссию, он это как воспримет?
Пыс.Пыс. Продолжайте разочаровывать в том же духе.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13448
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 11:44
#3579
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Цитата:
yudjin:
А что уже слухи, фантазии, бред и неофициальная болтовня не считается нарушением правил НГ?

а ты чем сейчас занимаешься?
вроде как флуд для этого и существует или уже во флуде надо болтать официально?
Цитата:
yudjin:
А если человек увидел впервые, не читая многотомную дискуссию, он это как воспримет?

если какойто человек читая такие тексты умудряется воспринимать их как официальную болтовню то я тогда даже не удивлюсь что данный человек на полном серьезе верит в ахинею которую несут у соловья))
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
694
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 11:46
#3580
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Цитата:
yudjin:
не читая многотомную дискуссию

Я многотомную дискуссию ЗДЕСЬ не читал. :-)
Но я слежу за ситуацией в мире.
Потому иначе, как с юмором этот комментарий не воспринимаю.
:-) Могут быть оттенки в зависимости от того, кто это публикует, но суть одна - смешно. Даже без сарказма.
И на фронте парни вполне серьёзно комплектуют группы по захвату этих "кошек" в максимально сохранном виде.
Цели две:
1. Деньги.
2. Помощь российскому ВПК в изучении различных секретов, вложенных в эти машины.
Так что - в каждой шутке есть доля правды.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22942
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 13:19
#3581
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Цитата:
YESNO:
когда пронёсся слух, что скоро привезут Абрамсы, за которые будут давать квартиры в Москве, армия перешла границу с Польшей.

Да там и не надо пересекать никакие границы, Абрамсы как и все танки, расположены же будут на самой линии соприкосновения, где конечно будут многие уничтожены, как и любая другая техника там расположенная..
Это же не Хаймарсы и Смерчи, которые стоят как бы в глубине от фронта..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7308
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 16:06
#3582
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Цитата:
111:

----Радуйся ---***Уточняется, что Германия направит гораздо больше военной техники из промышленных запасов, чем было объявлено ранее. Часть танков немецкие власти отправят летом, в то время как основную часть передадут только в 2024 году.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3807
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 17:32
#3583
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Цитата:
111:
Абрамсы как и все танки...


В персидском заливе когда Ирак вторгся в Кувейт, танки Абрамс хорошо себя показали. со 120 мм. пушками, с бронебойно-подкалиберными снарядами. Тогда США тепловизоры использовали, с дальнего растояния подбивали Иракские танки, у последних на вооружении в основном Т-72 были. Коалиция во главе с США в ходе операции "Щит пустыни", разгромила Иракскую армию.

Разные данные по потерям указывают, так в вездесущей Вике потери США 65-70 тяжолой гусеничной техники, в том числе танков 33, БМП Бредли-28 шт. Великобритания 4 танка и 5 бронемашин потеряла. Саудовская Аравия 10 бронемашин. Катар 2 танка, Египет, Сирия, ОАЭ, Франция, Сенегал и Италия тяжолую технику не потеряла.

Ирак потерял от 1800-3700 танков, от 520-2400 другой бронетехники. Даже если взять за основу минимальные потери, всеравно внушительные.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 08.02.2023 - 17:54]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3818
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 17:46
#3584
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Цитата:
111:
отказал Михаилу Саакашвили


Как похудел Мишико !! Видать серьёзно болен.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3818
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.02.23 - 17:53
#3585
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Цитата:
111:
расположены же будут на самой линии


Такой рекламный ажиотаж в предверии поступления на фронт, этих Абрамов и Лео, как будто не война с реальными убийствами людей идёт, а некий рекламно-мыльный сериал: как будто это не груда металла 80-хгодов сборки и несуществующим ныне калибром 105 мм, а таинственно-убийственно и появляющий внезапно из пучин Северного Ледовитого , легендарный "Тирпиц" времён Великой Отечественной.
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