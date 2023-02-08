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≡ "Оставляет желать лучшего" - Кумар Аксакалов оценил придорожный сервис в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46132
"Оставляет желать лучшего" - Кумар Аксакалов оценил придорожный сервис в Костанайской области
Отправлено: 08.02.23 - 16:09
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87%, или 111 придорожных объектов из 137-ми, соответствует стандарту. Об этом сообщили сегодня, 8 февраля, на заседании коллегии по вопросу развития автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры в акимате Костанайской области.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15503
Re: "Оставляет желать лучшего" - Кумар Аксакалов...
Отправлено: 08.02.23 - 16:09
#1
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А чему там соответствовать? Любая АЗС с теплым туалетом и торговым залом - уже соответствует. Вот стандарт можно почитать:
СТРК 2476-2014.pdf - Яндекс.Документы (yandex.ru)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1300
Re: "Оставляет желать лучшего" - Кумар Аксакалов...
Отправлено: 08.02.23 - 16:22
#2
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Цитата:
Victor Yang:
Любая АЗС с теплым туалетом

Тёплый туалет на АЗС , да ещё чтобы на двери не висел замок. это даже в городе вершина цивилизации. На Титане в АГЗС есть, на Автогазпром по Быковского тоже, может есть ещё не знаю. У нас в городе вообще с общественными туалетами как то не очень
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3818
"Оставляет желать лучшего" - Кумар Аксакалов оценил придорожный сервис в Костанайской области
Отправлено: 08.02.23 - 16:34
#3
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Цитата:
saba:
с общественными туалетами как то не очень


На бугре возле Лисаковки в тёплые туалеты хозяева кафешек транзитных НЕ ПУСКАЮТ. Транзитные пассажиры идут справлять нужду в родной обосанный и обкаканный где и наступить негде -"..услуга на улице.."

[Исправлено: ACROS, 08.02.2023 - 16:36]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25691
"Оставляет желать лучшего" - Кумар Аксакалов оценил придорожный сервис в Костанайской области
Отправлено: 08.02.23 - 17:33
#4
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Цитата:
ACROS:
транзитных НЕ ПУСКАЮТ.

Что, иолько сами в
него - ходят?... :-o
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3818
Re: "Оставляет желать лучшего" - Кумар Аксакалов...
Отправлено: 08.02.23 - 17:45
#5
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Цитата:
drakon:
иолько сами


Да, нет: - что бы пописить в теплых условиях, нужно заказать чашечку кофе или пообедать у них и потом попросится в туалет, только тогда барменша откроет кабинку.
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