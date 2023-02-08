Отправлено: - 16:22

Victor Yang:

Любая АЗС с теплым туалетом

Цитата:Тёплый туалет на АЗС , да ещё чтобы на двери не висел замок. это даже в городе вершина цивилизации. На Титане в АГЗС есть, на Автогазпром по Быковского тоже, может есть ещё не знаю. У нас в городе вообще с общественными туалетами как то не очень