Отправлено: - 11:44

yudjin:

А что уже слухи, фантазии, бред и неофициальная болтовня не считается нарушением правил НГ?

yudjin:

А если человек увидел впервые, не читая многотомную дискуссию, он это как воспримет?

Цитата:а ты чем сейчас занимаешься?вроде как флуд для этого и существует или уже во флуде надо болтать официально?Цитата:если какойто человек читая такие тексты умудряется воспринимать их как официальную болтовню то я тогда даже не удивлюсь что данный человек на полном серьезе верит в ахинею которую несут у соловья))