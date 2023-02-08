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≡ Почти 50 тыс тенге штрафа заплатит водитель, въехавшая в патрульную машину в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46132
Почти 50 тыс тенге штрафа заплатит водитель, въехавшая в патрульную машину в Костанайской области
Отправлено: 08.02.23 - 16:52
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54-летняя женщина возвращалась из Челябинска и уснула за рулем, когда въехала в патрульную машину, припаркованную на стационарном посту "Рубеж". Суд снизил сумму штрафа в 20 МРП на 30%.
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L
§ Lion
(Пользователи)
Регистрация:
09.01.23
Сообщений:
2
Re: Почти 50 тыс тенге штрафа заплатит водитель, въехавшая в...
Отправлено: 08.02.23 - 16:52
#1
Комментарий удален модератором.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5856
Re: Почти 50 тыс тенге штрафа заплатит водитель, въехавшая в...
Отправлено: 08.02.23 - 16:59
#2
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Не мешало бы интервью взять у девушки водителя, как отнеслись служители к сие происшествию, надеюсь сильно не возмущались, не ругались
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