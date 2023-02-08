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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15503
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 15:39
#11161
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Цитата:
ACROS:
Мы же слушали в 80-е годы, западно-германскую группу "Чингиз хан", где они пели о московской Олимпиаде и что они якобы забросают её бомбами ( так вроде текст переводился): - "...будет вам Олимпиада ха-ха-ха-ха-ха..."

Ничего подобного в той песне нет. Этот "перевод" - миф.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3818
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 16:29
#11162
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Цитата:
Victor Yang:
"перевод" - миф.


Не спорю, может и так: - уровень знания аглицкого и бусурманского у меня, раньше мы писали: - "со словарём"
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