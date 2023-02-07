Отправлено: - 21:55

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Да что вы до песни докопались? В треке Иманбека и не такое.

Цитата:Во первых, чтобы быть точным слова не Иманбека и музыка даже тоже, это ремикс. Ну и там это влажные мечты какого то гопника про то какой он крутой? Но там ни слова про ядерную ракету и о том , как бы запустить её на соединённые штатушки. Для кого то может и нет разницы.