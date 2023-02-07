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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 21:55
Цитата:
Во первых, чтобы быть точным слова не Иманбека и музыка даже тоже, это ремикс. Ну и там это влажные мечты какого то гопника про то какой он крутой? Но там ни слова про ядерную ракету и о том , как бы запустить её на соединённые штатушки. Для кого то может и нет разницы.
Эл-починно:
Да что вы до песни докопались? В треке Иманбека и не такое.
Да что вы до песни докопались? В треке Иманбека и не такое.
Во первых, чтобы быть точным слова не Иманбека и музыка даже тоже, это ремикс. Ну и там это влажные мечты какого то гопника про то какой он крутой? Но там ни слова про ядерную ракету и о том , как бы запустить её на соединённые штатушки. Для кого то может и нет разницы.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1460
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 22:03
Цитата:
В песне Майданова тоже об этом нет ни слова.
Цитата:
А сколько ракет США и ЕС на Россию глядят?
[Исправлено: Эл-починно, 07.02.2023 - 22:05]
saba:
Но там ни слова про ядерную ракету и о том , как бы запустить её на соединённые штатушки.
Но там ни слова про ядерную ракету и о том , как бы запустить её на соединённые штатушки.
В песне Майданова тоже об этом нет ни слова.
Цитата:
saba:Из России-матушки В даль глядят Сарматушки На соединённые штатушки
А сколько ракет США и ЕС на Россию глядят?
[Исправлено: Эл-починно, 07.02.2023 - 22:05]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 22:26
Цитата:
Цитата:
Им и верить. И там, и там - правда. Не собираются же они "в тесной координации с правительством Турции" следить за ситуацией в Сирии. На Сирию им наплевать. А Турция - их союзник по НАТО.
saba:
Цитата:
saba:
Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в тесной координации с правительством Турции
Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в тесной координации с правительством Турции
Им и верить. И там, и там - правда. Не собираются же они "в тесной координации с правительством Турции" следить за ситуацией в Сирии. На Сирию им наплевать. А Турция - их союзник по НАТО.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 22:29
Цитата:
"Это другое!"
Эл-починно:
А сколько ракет США и ЕС на Россию глядят?
А сколько ракет США и ЕС на Россию глядят?
"Это другое!"
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 08:41
Цитата:
Ну да верим только тому, во что хотим верить
Skeptic:
И там, и там - правда.
И там, и там - правда.
Ну да верим только тому, во что хотим верить
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 08:42
Цитата:
Цитата:
saba:
Для Сармата одна лишь утеха Потревожить натовцев сны
Для Сармата одна лишь утеха Потревожить натовцев сны
Цитата:
Kairat stayer:
Сармат-межконтинентальная баллистическая ракета,
Сармат-межконтинентальная баллистическая ракета,
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 09:14
Цитата:
Если вы это про себя, то согласен.
А я верю сказанному в обоих случаях. Ибо эти откровенные и циничные заявления сшанцев лишний раз подтверждают их подлую, сволочную натуру.
saba:
Если вы это про себя, то согласен.
А я верю сказанному в обоих случаях. Ибо эти откровенные и циничные заявления сшанцев лишний раз подтверждают их подлую, сволочную натуру.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 09:19
Цитата:
Вам хорошо , у вас четкая система координат, Америка зло, Россия добро, а мы болтаемся как нечто в проруби, пытаемся какую то истину выявить. Наверное нам можно посочувствовать
Skeptic:
На Сирию им наплевать. А Турция - их союзник по НАТО
На Сирию им наплевать. А Турция - их союзник по НАТО
Вам хорошо , у вас четкая система координат, Америка зло, Россия добро, а мы болтаемся как нечто в проруби, пытаемся какую то истину выявить. Наверное нам можно посочувствовать
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 10:07
Цитата:
У нас "многовекторность". На русском - "и нашим, и вашим".
До добра ещё никого не доводило. Ждём, когда и каким боком нам это выйдет...Цитата:
А здесь всё просто. Это проза жизни. Если знать историю человечества последних лет 300-400...
saba:
как нечто в проруби
как нечто в проруби
У нас "многовекторность". На русском - "и нашим, и вашим".
До добра ещё никого не доводило. Ждём, когда и каким боком нам это выйдет...Цитата:
saba:
Америка зло, Россия добро
Америка зло, Россия добро
А здесь всё просто. Это проза жизни. Если знать историю человечества последних лет 300-400...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 10:43
Цитата:
Да , да куда нам неучам необразованным историю знать, да ещё и за 300 лет.
Skeptic:
Если знать историю человечества последних лет 300-400...
Если знать историю человечества последних лет 300-400...
Да , да куда нам неучам необразованным историю знать, да ещё и за 300 лет.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 10:46
Правда к сожалению 300 лет назад США ещё не существовало, были британские колонии, но это так мелочи
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 13:22
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 13:23
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 13:25
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