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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 744 из 744«1...742743744
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Куратор темы: 111
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1299
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 21:55
#11146
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Цитата:
Эл-починно:
Да что вы до песни докопались? В треке Иманбека и не такое.

Во первых, чтобы быть точным слова не Иманбека и музыка даже тоже, это ремикс. Ну и там это влажные мечты какого то гопника про то какой он крутой? Но там ни слова про ядерную ракету и о том , как бы запустить её на соединённые штатушки. Для кого то может и нет разницы.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1460
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 22:03
#11147
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Цитата:
saba:
Но там ни слова про ядерную ракету и о том , как бы запустить её на соединённые штатушки.

В песне Майданова тоже об этом нет ни слова.
Цитата:
saba:Из России-матушки В даль глядят Сарматушки На соединённые штатушки

А сколько ракет США и ЕС на Россию глядят? ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 07.02.2023 - 22:05]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
694
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 22:26
#11148
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Цитата:
saba:

Цитата:
saba:
Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в тесной координации с правительством Турции

Им и верить. И там, и там - правда. Не собираются же они "в тесной координации с правительством Турции" следить за ситуацией в Сирии. На Сирию им наплевать. А Турция - их союзник по НАТО.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
694
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 22:29
#11149
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Цитата:
Эл-починно:
А сколько ракет США и ЕС на Россию глядят?

"Это другое!" :-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1299
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 08:41
#11150
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Цитата:
Skeptic:
И там, и там - правда.

Ну да верим только тому, во что хотим верить
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1299
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 08:42
#11151
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Цитата:
saba:
Для Сармата одна лишь утеха Потревожить натовцев сны

Цитата:
Kairat stayer:
Сармат-межконтинентальная баллистическая ракета,
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
694
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 09:14
#11152
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Цитата:
saba:

:-) Если вы это про себя, то согласен.
А я верю сказанному в обоих случаях. Ибо эти откровенные и циничные заявления сшанцев лишний раз подтверждают их подлую, сволочную натуру.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1299
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 09:19
#11153
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Цитата:
Skeptic:
На Сирию им наплевать. А Турция - их союзник по НАТО

Вам хорошо , у вас четкая система координат, Америка зло, Россия добро, а мы болтаемся как нечто в проруби, пытаемся какую то истину выявить. Наверное нам можно посочувствовать
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
694
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 10:07
#11154
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Цитата:
saba:
как нечто в проруби

:-) У нас "многовекторность". На русском - "и нашим, и вашим".
До добра ещё никого не доводило. Ждём, когда и каким боком нам это выйдет...Цитата:
saba:
Америка зло, Россия добро

А здесь всё просто. Это проза жизни. Если знать историю человечества последних лет 300-400...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1299
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 10:43
#11155
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Цитата:
Skeptic:
Если знать историю человечества последних лет 300-400...

Да , да куда нам неучам необразованным историю знать, да ещё и за 300 лет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1299
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 10:46
#11156
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Правда к сожалению 300 лет назад США ещё не существовало, были британские колонии, но это так мелочи
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22942
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 13:22
#11157
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Зима в городе

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22942
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 13:23
#11158
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22942
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 13:25
#11159
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Вчерашний закат

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