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≡ «Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46129
«Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
Отправлено: 12.01.23 - 12:22
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Один из новых индикаторов развития сельских территорий - строительство там жилья. Даже не в райцентрах, где со скрипом, но кое-что кое-где все-таки возводилось. Теперь в массы пущена идея - строить в поселках, удерживая таким образом население, в первую очередь - специалистов.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3806
«Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
Отправлено: 13.01.23 - 17:03
#15
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Цитата:
abaika95:
Похоже да на то как Россия пытается сравниваться с США?))


Всегда великим россиянам на форуме говорил, займитесь внутренними делами. Что Америка покруче их, мол бесполезно с ними конкурировать. Отмечал, что санкциями продавят, мол в лаптях и фуфайках не будете ходить, но будет тяжело. Не слушают же советов, зато сами нас критикуют и советами засыпают.

Вот, результат вчера вычитал в комсомолке, что РФ, якобы по данным иностранцев, ежедневно теряет 160 миллионов евро из-за наложенных санкций только на нефть, с 5 февраля увеличения до 280 прогнозируют.

У США доходы в годовой бюджет в среднем около 6 триллионов долларов, у РФ около 340 миллиардов долларов.

Если ошибаюсь поправьте, получается из-за санкций на нефть РФ будет терять ежедневно 280 млн. евро. В долларах ещё больше, грубо за 3-4 дня до 1 миллиарда. В месяц от 8-10 миллиардов, в год опять же грубо от 96-120 миллиардов. Дефицит около 30 процентов дохода в федеральный бюджет.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3806
«Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
Отправлено: 13.01.23 - 17:08
#16
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Самое интересное, на форуме мне один горе"грамотей" в кавычках говорил, мол проклятые иностранцы хотят наши ресурсы забрать. Получилось совсем наоборот, не хотят даже покупать.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3806
«Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
Отправлено: 13.01.23 - 17:18
#17
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Вот, результат вчера вычитал в комсомолке, что РФ, якобы по данным иностранцев, ежедневно теряет 160 миллионов евро из-за наложенных санкций только на нефть, с 5 февраля увеличения до 280 прогнозируют.

Возможно проклятым иностранцам самим кирдык скоро будет, лет 50 так говорят, посмотрим.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3812
«Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
Отправлено: 14.01.23 - 08:02
#18
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Цитата:
111:
выдвигаться


Спорно это. Феномен Зеленского - вчерашний балаганный шут и президент. Он проскочил когда верхи не могли, низы не хотели и внешние кураторы были явно недовольны своими протеже.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
694
«Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
Отправлено: 14.01.23 - 09:44
#19
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Цитата:
Kairat stayer:
не хотят даже покупать

:-) Это с каким же упорством надо не хотеть видеть и понимать очевидные вещи...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22942
«Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
Отправлено: 14.01.23 - 12:42
#20
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Цитата:
ACROS:
Спорно это. Феномен Зеленского

Как и этот актер..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22942
«Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
Отправлено: 14.01.23 - 12:44
#21
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Значит в Америке и Украине есть люди, умнее министров и всяких сенаторов, у нас их нет..
А может дело в демократии, когда афроафриканец или актер становятся властителями мира?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3806
«Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
Отправлено: 08.02.23 - 12:20
#22
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Выше в посте за №15 от 13 января отмечал:

Цитата:
Kairat stayer:
Всегда великим россиянам на форуме говорил, займитесь внутренними делами. Что Америка покруче их, мол бесполезно с ними конкурировать. Отмечал, что санкциями продавят, мол в лаптях и фуфайках не будете ходить, но будет тяжело. Не слушают же советов, зато сами нас критикуют и советами засыпают.

Вот, результат вчера вычитал в комсомолке, что РФ, якобы по данным иностранцев, ежедневно теряет 160 миллионов евро из-за наложенных санкций только на нефть, с 5 февраля увеличения до 280 прогнозируют.

У США доходы в годовой бюджет в среднем около 6 триллионов долларов, у РФ около 340 миллиардов долларов. Если ошибаюсь поправьте, получается из-за санкций на нефть РФ будет терять ежедневно 280 млн. евро. В долларах ещё больше, грубо за 3-4 дня до 1 миллиарда. В месяц от 8-10 миллиардов, в год опять же грубо от 96-120 миллиардов. Дефицит около 30 процентов дохода в федеральный бюджет.


Действительно за снижение цен на нефть и о его последствиях в перспективе, вчера рассказал экономист Владимир Милов. Кроме того, затронул другие проблемные вопросы. В частности о грозящем предстоящем дефиците финансовых средств при пополнении федерального бюджета, о том, что производство лекарств в прошлом году в РФ снизилось на 30%, отсутствие фермента для производства сметаны и.т.д.

Подробнее здесь:
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