Отправлено: - 12:20

Kairat stayer:

Всегда великим россиянам на форуме говорил, займитесь внутренними делами. Что Америка покруче их, мол бесполезно с ними конкурировать. Отмечал, что санкциями продавят, мол в лаптях и фуфайках не будете ходить, но будет тяжело. Не слушают же советов, зато сами нас критикуют и советами засыпают.



Вот, результат вчера вычитал в комсомолке, что РФ, якобы по данным иностранцев, ежедневно теряет 160 миллионов евро из-за наложенных санкций только на нефть, с 5 февраля увеличения до 280 прогнозируют.



У США доходы в годовой бюджет в среднем около 6 триллионов долларов, у РФ около 340 миллиардов долларов. Если ошибаюсь поправьте, получается из-за санкций на нефть РФ будет терять ежедневно 280 млн. евро. В долларах ещё больше, грубо за 3-4 дня до 1 миллиарда. В месяц от 8-10 миллиардов, в год опять же грубо от 96-120 миллиардов. Дефицит около 30 процентов дохода в федеральный бюджет.

Выше в посте за №15 от 13 января отмечал:Цитата:Действительно за снижение цен на нефть и о его последствиях в перспективе, вчера рассказал экономист Владимир Милов. Кроме того, затронул другие проблемные вопросы. В частности о грозящем предстоящем дефиците финансовых средств при пополнении федерального бюджета, о том, что производство лекарств в прошлом году в РФ снизилось на 30%, отсутствие фермента для производства сметаны и.т.д.Подробнее здесь: