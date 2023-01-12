«Мы предоставляем условия круче, чем Путин» - В Костанайской области есть опыт строительства классного жилья в селе. Кому подойдет?
Отправлено: 12.01.23 - 12:22
Один из новых индикаторов развития сельских территорий - строительство там жилья. Даже не в райцентрах, где со скрипом, но кое-что кое-где все-таки возводилось. Теперь в массы пущена идея - строить в поселках, удерживая таким образом население, в первую очередь - специалистов. Читать новость
abaika95: Похоже да на то как Россия пытается сравниваться с США?))
Всегда великим россиянам на форуме говорил, займитесь внутренними делами. Что Америка покруче их, мол бесполезно с ними конкурировать. Отмечал, что санкциями продавят, мол в лаптях и фуфайках не будете ходить, но будет тяжело. Не слушают же советов, зато сами нас критикуют и советами засыпают.
Вот, результат вчера вычитал в комсомолке, что РФ, якобы по данным иностранцев, ежедневно теряет 160 миллионов евро из-за наложенных санкций только на нефть, с 5 февраля увеличения до 280 прогнозируют.
У США доходы в годовой бюджет в среднем около 6 триллионов долларов, у РФ около 340 миллиардов долларов.
Если ошибаюсь поправьте, получается из-за санкций на нефть РФ будет терять ежедневно 280 млн. евро. В долларах ещё больше, грубо за 3-4 дня до 1 миллиарда. В месяц от 8-10 миллиардов, в год опять же грубо от 96-120 миллиардов. Дефицит около 30 процентов дохода в федеральный бюджет.
Вот, результат вчера вычитал в комсомолке, что РФ, якобы по данным иностранцев, ежедневно теряет 160 миллионов евро из-за наложенных санкций только на нефть, с 5 февраля увеличения до 280 прогнозируют.
Возможно проклятым иностранцам самим кирдык скоро будет, лет 50 так говорят, посмотрим.
Kairat stayer: Всегда великим россиянам на форуме говорил, займитесь внутренними делами. Что Америка покруче их, мол бесполезно с ними конкурировать. Отмечал, что санкциями продавят, мол в лаптях и фуфайках не будете ходить, но будет тяжело. Не слушают же советов, зато сами нас критикуют и советами засыпают.
Вот, результат вчера вычитал в комсомолке, что РФ, якобы по данным иностранцев, ежедневно теряет 160 миллионов евро из-за наложенных санкций только на нефть, с 5 февраля увеличения до 280 прогнозируют.
У США доходы в годовой бюджет в среднем около 6 триллионов долларов, у РФ около 340 миллиардов долларов. Если ошибаюсь поправьте, получается из-за санкций на нефть РФ будет терять ежедневно 280 млн. евро. В долларах ещё больше, грубо за 3-4 дня до 1 миллиарда. В месяц от 8-10 миллиардов, в год опять же грубо от 96-120 миллиардов. Дефицит около 30 процентов дохода в федеральный бюджет.
Действительно за снижение цен на нефть и о его последствиях в перспективе, вчера рассказал экономист Владимир Милов. Кроме того, затронул другие проблемные вопросы. В частности о грозящем предстоящем дефиците финансовых средств при пополнении федерального бюджета, о том, что производство лекарств в прошлом году в РФ снизилось на 30%, отсутствие фермента для производства сметаны и.т.д.
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