Уже некоторое время идет в тырнете, что российские военные зарубили раненого командира топорами, смотрел видео, не знаю, когда эксперты докажут, что это было, потом досконально разберем. Ну и пока ссылки на эту новость не буду выкладывать..
🫣В РФ ребенку поставили фингал за сине-желтые санкиИнцидент произошел в Нолинске во время детских забав на снежной горке. Мама заявила, что ее сына избили за тюбинг для катания сине-желтого цвета."Мальчик рассказал, что на горке его избили другие дети. Они назвали ребенка "украинцем" из-за "ватрушки" в сине-желтых цветах", - сообщают роспаблики.Миниатюра "Маленькие русские патриоты нашли нациста в тылу"😂
По фронту прошел слух — "Леопарды подвезли!". Полки и целые дивизии бросали позиции и срывались в наступление. За солдатами бежал Шойгу, крича: "Стойте, ещё рано, план был не такой!". Но армию было не остановить. Каждому хотелось первому заполучить желанный трофей. ПТРК и РПГ стали дефицитом. На них меняли пленных бандеровцев по курсу 1 : 100 и всё равно было не достать. Проблема усугублялась тем, что часть танков хохлы сожгли сами, надеясь получить премиальные. Дошло до того, что за Леопард пытались выдать раритетный БТ-7, откопанный в болоте. А когда пронёсся слух, что скоро привезут Абрамсы, за которые будут давать квартиры в Москве, армия перешла границу с Польшей.
Я многотомную дискуссию ЗДЕСЬ не читал. Но я слежу за ситуацией в мире. Потому иначе, как с юмором этот комментарий не воспринимаю. Могут быть оттенки в зависимости от того, кто это публикует, но суть одна - смешно. Даже без сарказма. И на фронте парни вполне серьёзно комплектуют группы по захвату этих "кошек" в максимально сохранном виде. Цели две: 1. Деньги. 2. Помощь российскому ВПК в изучении различных секретов, вложенных в эти машины. Так что - в каждой шутке есть доля правды.
YESNO: когда пронёсся слух, что скоро привезут Абрамсы, за которые будут давать квартиры в Москве, армия перешла границу с Польшей.
Да там и не надо пересекать никакие границы, Абрамсы как и все танки, расположены же будут на самой линии соприкосновения, где конечно будут многие уничтожены, как и любая другая техника там расположенная.. Это же не Хаймарсы и Смерчи, которые стоят как бы в глубине от фронта..
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