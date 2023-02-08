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≡ Женщина и двое детей погибли при столкновении легковой и грузовой машин в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46128
Женщина и двое детей погибли при столкновении легковой и грузовой машин в Костанайской области
Отправлено: 08.02.23 - 07:25
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Как сообщили в департаменте полиции Костанайской области, водитель автомашины "JАС s3", не убедившись в безопасности маневра обгона, выехала на полосу встречного движения.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1092
Re: Женщина и двое детей погибли при столкновении легковой и...
Отправлено: 08.02.23 - 07:25
#1
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Цитата:
Как сообщили в департаменте полиции Костанайской области, водитель автомашины "JАС s3", не убедившись в безопасности маневра обгона, выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с большегрузом.

Источник:


Ну как так можно быть безответственным за рулём автомобиля? Погубила себя и ни в чём не повинных детей.
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
287
Re: Женщина и двое детей погибли при столкновении легковой и...
Отправлено: 08.02.23 - 09:43
#2
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с просьбой моблюдать ПДД
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