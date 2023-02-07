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Бывшие рестораны "Макдоналдс" продолжают использовать российские продукты, но обещают перейти на местные
Бывшие рестораны "Макдоналдс" продолжают использовать российские продукты, но обещают перейти на местные
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