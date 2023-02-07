Re: Бывшие рестораны "Макдоналдс" продолжают...

Отправлено: - 15:10

товарищ брал в обновленном маке еду

говорит уже не очень стало

булки как домашний хлеб котлеты чуть ли не столовские

вообщем пока ни туда ни сюда, технология нарушена видимо из за сбоев или ухода сборщиков

ждем когда мак вернеться