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≡ Бывшие рестораны "Макдоналдс" продолжают использовать российские продукты, но обещают перейти на местные
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46127
Бывшие рестораны "Макдоналдс" продолжают использовать российские продукты, но обещают перейти на местные
Отправлено: 07.02.23 - 15:10
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Сеть ресторанов продолжает работать без названия. "Сейчас эта компания прорабатывает казахстанское название таких ресторанов. Пока нет каких-то вариантов", – отметил представитель Министерства торговли и интеграции.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13447
Re: Бывшие рестораны "Макдоналдс" продолжают...
Отправлено: 07.02.23 - 15:10
#1
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товарищ брал в обновленном маке еду
говорит уже не очень стало
булки как домашний хлеб котлеты чуть ли не столовские
вообщем пока ни туда ни сюда, технология нарушена видимо из за сбоев или ухода сборщиков
ждем когда мак вернеться
Профайл
Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
189
Re: Бывшие рестораны "Макдоналдс" продолжают...
Отправлено: 07.02.23 - 16:13
#2
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Очень жизненная тема. Фасфуд этот видать большие вливания в экономику РК делал....
Профайл
d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
389
Re: Бывшие рестораны "Макдоналдс" продолжают...
Отправлено: 07.02.23 - 18:31
#3
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Пару раз в месяц для разнообразия хожу на обед во Вкусно и точка в Москве в Авиапарк. Никакой разницы с маком не вижу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22938
Бывшие рестораны "Макдоналдс" продолжают использовать российские продукты, но обещают перейти на местные
Отправлено: 07.02.23 - 23:49
#4
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Хех..
Это бизнес.
И тот, кто выкладывает все про свой бизнес, в крайнем случае непригодный, то ли говорит неправду, держа нас за идиотов..
Мягко сказал..
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