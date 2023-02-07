Текст песни Денис Майданов — Сарматушка Ему ПРО США не помеха Ему санкции не страшны Для Сармата одна лишь утеха Потревожить натовцев сны Из России-матушки В даль глядят Сарматушки На соединённые штатушки Это мне приснилось или это настоящий бред?
Интересно: - сейчас в районе землетрясении в Турции, спасатели будут работать бок о бок - в том числе русские, европейцы, украинцы и прочие.- как они будут друг с другом контактировать и не будут европейцы орать о допуске русских спасателей по аналогии со спортсменами ??
ACROS: сейчас в районе землетрясении в Турции, спасатели будут работать бок о бок - в том числе русские, европейцы, украинцы и прочие.- как они будут друг с другом контактировать и не будут европейцы орать о допуске
Ну это как у меня, уже года 4 живут те, кто сделал ПМЖ в Россию и в то же время над ними у меня же живет россиянин, кто делает ВНЖ у нас, в апреле год. Все общаемся дружно и весело. О политике ноль, от слова вообще.. Так, иногда вскользь, и то если касается дела..
saba: невзирая на политику и всё что с ней связано.
Не скажите: - спорт и Олимпиада, в частности - тоже вне политики, как бы - но, нет же, больше всех орут о недопуске россиян те же украинцы и поляки- даже США, Канада с Англией вроде не против участия россиян в Играх.
ACROS: спорт и Олимпиада, в частности - тоже вне политики,
Это было только в мечтах барона де Кубертена, реальность всегда была иной. Всегда был политический момент в спорте. Спорт в какой то мере сублимация, попытка заложенную в природе человека агрессию перевести в другое русло
"Официальный ответ Белого дома: ✔️«Власти США не будут помогать пострадавшей из-за землетрясения Сирии по политическим причинам..» Кроме того, как заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, что Вашингтон уже предоставил населению страны больше гуманитарной помощи, чем любое другое государство в будущем. По его словам, было бы контрпродуктивно обращаться к правительству президента Башара Асада, которое «жестоко обращается со своим народом». Прайс заявил, что у Вашингтона на местах есть партнеры, которые могут оказать помощь в ликвидации последствий трагедии. 🤔 А незаконная военная оккупация части территории Сирии не контрпродуктивна? А воровство сирийской нефти? Лицемерие и двойные стандарты США давно никого не удивляют. Просто на фоне трагедии в Сирии и Турции все это выглядит в разы циничнее и подлее. Сирия справится без вас, уроды. Просто оставьте ее в покое! Это будет самая лучшая помощь!👊" (Телеграм-канал "Туранский экспресс") Вот и вся "демократия" с "правами человека".
"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о произошедшем сегодня разрушительном землетрясении в Турции и Сирии. Мы готовы предоставить любую необходимую помощь. Президент США [Джо Байден] поручил Агентству по международному развитию и другим партнерам федеральных властей оценить возможности Соединенных Штатов по реагированию с целью оказания содействия пострадавшим в наибольшей степени, - отметил он. - Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в тесной координации с правительством Турции". Кому верить? Это заявил помощник президента Салливан. Специально погуглил.
saba: Текст песни Денис Майданов — Сарматушка Ему ПРО США не помеха Ему санкции не страшны Для Сармата одна лишь утеха Потревожить натовцев сны Из России-матушки В даль глядят Сарматушки На соединённые штатушки Это мне приснилось или это настоящий бред?
Для внутреннего потребления. Сармат-межконтинентальная баллистическая ракета, размещается в шахтной пусковой установке повышенной защищённости, на боевое дежурство вроде ещё не поставили, испытания с 2016 года производят. Аналог, точнее модернизированная Сатана, разрабатывали КБ "Южный"в Украине в 1969-1976 годы, далее испытывали и на вооружение боевые дежурства поставили в 1980 году, производил Южмаш. Да они оба гиперзвуковые, как в песне ПРО-не помеха и.т.д.
Аналогичные межконтинентальные ракеты на вооружении США тоже стоят, тоже гиперзвуковые и также ПРО не помеха. Кроме того, ведётся постоянный круглосуточный мониторинг со спутников и.т.д. о всяких перемещениях, подготовке к запускам. Чтобы привести в боевую готовность свои ракеты, для нанесения ответного удара, в случае угроз. Ниже по ссылке в видео недавно Юлия Латынина разъясняла подробнее.
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