Прогноз на 5 дней
небольшой снег-18°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • С, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 743 из 744«1...741742743744»
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1293
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 19:47
#11131
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Текст песни Денис Майданов — Сарматушка
Ему ПРО США не помеха
Ему санкции не страшны
Для Сармата одна лишь утеха
Потревожить натовцев сны
Из России-матушки В даль глядят
Сарматушки На соединённые штатушки
Это мне приснилось или это настоящий бред?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3812
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 19:51
#11132
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
забыл как называется


Какой то замок вроде: - это бывшая жена Зайцева держала Ирина, основателя Арая.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3812
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 19:55
#11133
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
настоящий бред?


Кому бред, а кому - патриотическая песня.

Интересно: - сейчас в районе землетрясении в Турции, спасатели будут работать бок о бок - в том числе русские, европейцы, украинцы и прочие.- как они будут друг с другом контактировать и не будут европейцы орать о допуске русских спасателей по аналогии со спортсменами ??
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1293
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 20:12
#11134
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
не будут европейцы орать о допуске русских спасателей по аналогии со спортсменами ??

Скорей всего нет, это ведь спасение людей. Да и в принципе спасатели это благословенные люди невзирая на политику и всё что с ней связано.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22937
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 20:19
#11135
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
сейчас в районе землетрясении в Турции, спасатели будут работать бок о бок - в том числе русские, европейцы, украинцы и прочие.- как они будут друг с другом контактировать и не будут европейцы орать о допуске

Ну это как у меня, уже года 4 живут те, кто сделал ПМЖ в Россию и в то же время над ними у меня же живет россиянин, кто делает ВНЖ у нас, в апреле год.
Все общаемся дружно и весело.
О политике ноль, от слова вообще..
Так, иногда вскользь, и то если касается дела..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3812
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 20:24
#11136
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
невзирая на политику и всё что с ней связано.


Не скажите: - спорт и Олимпиада, в частности - тоже вне политики, как бы - но, нет же, больше всех орут о недопуске россиян те же украинцы и поляки- даже США, Канада с Англией вроде не против участия россиян в Играх.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1293
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 20:40
#11137
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
спорт и Олимпиада, в частности - тоже вне политики,

Это было только в мечтах барона де Кубертена, реальность всегда была иной. Всегда был политический момент в спорте. Спорт в какой то мере сублимация, попытка заложенную в природе человека агрессию перевести в другое русло
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1293
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 20:42
#11138
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно не только агрессию, но и перфекционизм, стремление всегда быть первым.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
689
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 20:48
#11139
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
не будут европейцы орать

"Официальный ответ Белого дома: ✔️«Власти США не будут помогать пострадавшей из-за землетрясения Сирии по политическим причинам..»
Кроме того, как заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, что Вашингтон уже предоставил населению страны больше гуманитарной помощи, чем любое другое государство в будущем.
По его словам, было бы контрпродуктивно обращаться к правительству президента Башара Асада, которое «жестоко обращается со своим народом». Прайс заявил, что у Вашингтона на местах есть партнеры, которые могут оказать помощь в ликвидации последствий трагедии.
🤔 А незаконная военная оккупация части территории Сирии не контрпродуктивна? А воровство сирийской нефти? Лицемерие и двойные стандарты США давно никого не удивляют. Просто на фоне трагедии в Сирии и Турции все это выглядит в разы циничнее и подлее.
Сирия справится без вас, уроды. Просто оставьте ее в покое! Это будет самая лучшая помощь!👊"
(Телеграм-канал "Туранский экспресс")
Вот и вся "демократия" с "правами человека".
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1293
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 20:52
#11140
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
"Официальный ответ Белого дома:

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о произошедшем сегодня разрушительном землетрясении в Турции и Сирии. Мы готовы предоставить любую необходимую помощь. Президент США [Джо Байден] поручил Агентству по международному развитию и другим партнерам федеральных властей оценить возможности Соединенных Штатов по реагированию с целью оказания содействия пострадавшим в наибольшей степени, - отметил он. - Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в тесной координации с правительством Турции".
Кому верить? Это заявил помощник президента Салливан. Специально погуглил.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3805
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 21:28
#11141
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Текст песни Денис Майданов — Сарматушка
Ему ПРО США не помеха
Ему санкции не страшны
Для Сармата одна лишь утеха
Потревожить натовцев сны Из России-матушки
В даль глядят Сарматушки На соединённые штатушки
Это мне приснилось или это настоящий бред?


Для внутреннего потребления. Сармат-межконтинентальная баллистическая ракета, размещается в шахтной пусковой установке повышенной защищённости, на боевое дежурство вроде ещё не поставили, испытания с 2016 года производят. Аналог, точнее модернизированная Сатана, разрабатывали КБ "Южный"в Украине в 1969-1976 годы, далее испытывали и на вооружение боевые дежурства поставили в 1980 году, производил Южмаш. Да они оба гиперзвуковые, как в песне ПРО-не помеха и.т.д.

Аналогичные межконтинентальные ракеты на вооружении США тоже стоят, тоже гиперзвуковые и также ПРО не помеха. Кроме того, ведётся постоянный круглосуточный мониторинг со спутников и.т.д. о всяких перемещениях, подготовке к запускам. Чтобы привести в боевую готовность свои ракеты, для нанесения ответного удара, в случае угроз. Ниже по ссылке в видео недавно Юлия Латынина разъясняла подробнее.

Здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 07.02.2023 - 21:31]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1293
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 21:34
#11142
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Сармат-межконтинентальная баллистическая ракета

Это понятно, я про смысл песни, это что ? Какая будет следующая часть трилогии, про миленький ядерный грибочек? А третья? Что в голове должно твориться у человека, чтобы такое писать?
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3805
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 21:43
#11143
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Это понятно, я про смысл песни, это что ? Какая будет следующая часть трилогии, про миленький ядерный грибочек? А третья? Что в голове должно твориться у человека, чтобы такое писать?


Отметил выше для внутренней аудитории, как А.А.Венедиктов говорил для ядерного народа, типа покажем Кузькину Мать, при этом не учитывают, что такая же Кузькина Мать есть и у США и его союзников.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3805
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 21:48
#11144
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Обсуждали ранее в сентябре 2022 года:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1460
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 21:50
#11145
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:

Да что вы до песни докопались?
В треке Иманбека и
не такое. :lol:
Никто не возмущается. 8-)
Профайл
Страница 743 из 744«1...741742743744»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS