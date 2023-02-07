Отправлено: - 20:19

ACROS:

сейчас в районе землетрясении в Турции, спасатели будут работать бок о бок - в том числе русские, европейцы, украинцы и прочие.- как они будут друг с другом контактировать и не будут европейцы орать о допуске

Цитата:Ну это как у меня, уже года 4 живут те, кто сделал ПМЖ в Россию и в то же время над ними у меня же живет россиянин, кто делает ВНЖ у нас, в апреле год.Все общаемся дружно и весело.О политике ноль, от слова вообще..Так, иногда вскользь, и то если касается дела..