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≡ Цена на репчатый лук стала индикатором эффективности работы стабфонда в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46126
Цена на репчатый лук стала индикатором эффективности работы стабфонда в Костанайской области
Отправлено: 07.02.23 - 16:49
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В январе этот овощ подорожал в среднем на 25%. Он входит в перечень социально значимых продуктов, поэтому цену на него должны были удерживать интервенциями. Это и прокомментировал сегодня, 7 февраля, аким области Кумар АКСАКАЛОВ.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7307
Re: Цена на репчатый лук стала индикатором эффективности работы...
Отправлено: 07.02.23 - 16:49
#1
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Вот интересно- участники форума , живущие в Канаде , Германии , говорят , что зимой и летом у них одинаковая цена на овощи .А Maksaf ---- вообще , писал - что цена на сок 10 лет не изменилась . Что у нас не так ??(Я про Россию тоже - видя , что один тут это отметит обязательно - ведь он без сравнения с Россией просто жить не может ).
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9179
Re: Цена на репчатый лук стала индикатором эффективности работы...
Отправлено: 07.02.23 - 17:10
#2
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Цитата:
Гога:
Вот интересно- участники форума , живущие в Канаде , Германии , говорят , что зимой и летом у них одинаковая цена на овощи

Разве это правильно?
Летом появляется много местных помидоров,цена падает до 200тнг,зимой это всё с теплиц привозное цена поднимается до 1000 и выше,по моему всё логично.Я не хочу покупать летом привозные помидоры по 1000.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9179
Re: Цена на репчатый лук стала индикатором эффективности работы...
Отправлено: 07.02.23 - 17:16
#3
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Цитата:
- Мясо кур подорожало на 44%, картофель - на 45,7%, яйцо - на 46%, морковь - на 47,4%, масло подсолнечное - на 49,8%, лук - на 51,3%, гречка - на 53,8%, сахар - на 91,7%, - перечислил руководитель облсельхозуправления Тимур БИСИМБАЕВ.

Источник:

Вот вот,всё подорожала как миниму на 50%,а порог НДС по упрощёнке наоборот снизили на 50% и где логика господа чиновники?
Ведь на упрощёнке работают все магазины у дома,ИП на рынках, складской и вот этот порог НДС то же влияет на уровень цен тех же самых СЗПП.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5855
Re: Цена на репчатый лук стала индикатором эффективности работы...
Отправлено: 07.02.23 - 17:22
#4
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Кто-нибудь объяснить сможет, ведь говорили рыночные отношения, частник разберётся, а на деле получилось всё наоборот, бюджет что-то отчисляет, посредники, стабфонд
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15501
Цена на репчатый лук стала индикатором эффективности работы стабфонда в Костанайской области
Отправлено: 07.02.23 - 17:47
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
ведь говорили рыночные отношения, частник разберётся, а на деле получилось всё наоборот, бюджет что-то отчисляет, посредники, стабфонд

Это называется государственное регулирование. Иначе частник так может "разобраться", что некоторые необходимые продукты будут доступны только избранным.
Цитата:
Гога:
Что у нас не так ?

Я думаю что у нас никто не будет рад одинаково высокой цене, да и дачники летом всё равно демпинговать будут. Плюс фактор климата - зимой содержать овощехранилища у нас дороже. Плюс стабильность валюты в Европе - они в цену сразу заложили потери за год, просчитали и продают круглый год за одну цену. У нас в сентябре, когда урожай собирают, одни цены на расходы, а в мае следующего года будут уже другие.
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