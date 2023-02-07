Прогноз на 5 дней
пасмурно-16°C
  • 772 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • С-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Тротуары на балансе не числятся" - Почему жители Федоровки зимой рискуют попасть под машину?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46126
"Тротуары на балансе не числятся" - Почему жители Федоровки зимой рискуют попасть под машину?
Отправлено: 07.02.23 - 16:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пешеходы идут вдоль обочины проезжей части дороги, что довольно опасно. Автомобили сигналят, приходилось постоянно оборачиваться, чтобы не быть сбитым. Сужает обочину еще и неочищенный снег.
Читать новость

5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
286
Re: "Тротуары на балансе не числятся" - Почему жители...
Отправлено: 07.02.23 - 16:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для больше безопасности рекомендуется идти навстречу движению транспорта (не придется постоянно оглядываться)...
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3024
Re: "Тротуары на балансе не числятся" - Почему жители...
Отправлено: 07.02.23 - 17:28
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 65
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS