Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Гнавшийся за подростком в Костанае оказался его ровесником. В полиции сообщили, что началось все со словесного конфликта
Гнавшийся за подростком в Костанае оказался его ровесником. В полиции сообщили, что началось все со словесного конфликта
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 63
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать