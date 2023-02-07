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≡ Гнавшийся за подростком в Костанае оказался его ровесником. В полиции сообщили, что началось все со словесного конфликта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46126
Гнавшийся за подростком в Костанае оказался его ровесником. В полиции сообщили, что началось все со словесного конфликта
Отправлено: 07.02.23 - 17:19
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Видео инцидента опубликовали в Instagram 4 февраля. В комментарии сообщается, что на углу ул. Баймагамбетова и пр. Аль-Фараби в Костанае неизвестный бежал за подростком, закрыв лицо балаклавой, причем в руке он держал нож.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5855
Re: Гнавшийся за подростком в Костанае оказался его ровесником....
Отправлено: 07.02.23 - 17:19
#1
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Что за времена, пацан не может постоять за себя,
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