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Цена на репчатый лук стала индикатором эффективности работы стабфонда в Костанайской области
Цена на репчатый лук стала индикатором эффективности работы стабфонда в Костанайской области
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