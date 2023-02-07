Прогноз на 5 дней
пасмурно-16°C
  • 772 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • С-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ С правой полосы налево. Новые правила на пр. Назарбаева
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46126
С правой полосы налево. Новые правила на пр. Назарбаева
Отправлено: 07.02.23 - 17:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На новый знак обратили внимание наши подписчики. Он появился на перекрёстке пр. Назарбаева со стороны улицы Дзержинского.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5855
Re: С правой полосы налево. Новые правила на пр. Назарбаева
Отправлено: 07.02.23 - 17:02
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что там не так? Я регулярно езжу по этой дороге , ничего особенного не знаю
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 56, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 56
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS