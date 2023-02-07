Отправлено: - 17:10

Гога:

Вот интересно- участники форума , живущие в Канаде , Германии , говорят , что зимой и летом у них одинаковая цена на овощи

Цитата:Разве это правильно?Летом появляется много местных помидоров,цена падает до 200тнг,зимой это всё с теплиц привозное цена поднимается до 1000 и выше,по моему всё логично.Я не хочу покупать летом привозные помидоры по 1000.