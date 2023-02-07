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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 742 из 742«1...740741742
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22929
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 00:26
#11116
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Вот так вот дымит

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22929
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 00:30
#11117
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Девочки в общаге то не спят..

Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25689
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 00:36
#11118
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Цитата:
111:
Девочки в общаге то не спят..

Сходил бы, да посмотрел... :oops: :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22929
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 00:43
#11119
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Цитата:
drakon:
Сходил бы, да посмотрел

На девочек?
А так бы если пиво пил, сходил бы, проветриться, и на пожар
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25689
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 00:45
#11120
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Цитата:
111:
На девочек?

Ну, да. Бинокль с собой возьми... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22929
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 00:47
#11121
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Цитата:
drakon:
Ну, да.

Пойду на свою смотреть, она ближе..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25689
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 00:49
#11122
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Цитата:
111:
Пойду на свою смотреть

Через - бинокль?... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22929
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 00:49
#11123
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Тем более пожар потушили..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22929
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 00:50
#11124
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Цитата:
drakon:
Через - бинокль?...

На ощупь.
Ждет меня уже.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25689
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 00:59
#11125
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Цитата:
111:
Ждет меня уже.

Амирка уже спит?... :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22929
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 01:12
#11126
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Цитата:
drakon:
Амирка уже спит?...

Да, спит, сперва его укладываем, а сейчас мыться надо идти
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22929
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 08:30
#11127
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Горело по видимому вот это

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22929
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 08:31
#11128
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Раньше крутой ресторан помню был, забыл как называется..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7307
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 16:37
#11129
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Цитата:
111:
----Марик , давай , кричи ---Слава Героям ---
6 часов назад, источник: ТАССВ ДНР заявили о расстреле украинскими силовиками польских наемников в Угледаре ДОНЕЦК, 7 февраля. /ТАСС/. Украинские войска в Угледаре расстреляли группу польских наемников. Об этом в понедельник ТАСС сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.«По нашим данным, в ночь с воскресенья на понедельник в Угледаре украинские подразделения расстреляли группу иностранных военнослужащих, предположительно, [это были] поляки. В последние недели конфронтации между украинскими и польскими подразделениями участились. Об этом свидетельствуют данные разведки, в том числе радиоперехватов», — сказал советник. Гагин добавил, что о серьезных конфликтах между польскими наемниками и украинскими военнослужащими говорят и некоторые военнопленные, которые были задержаны под Угледаром в последние несколько дней. В январе сообщалось, что на горловском направлении силовики ДНР фиксируют в радиопереговорах перепалки между украинскими солдатами и польскими наемниками. В ноябре 2022 года подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что между украинскими военными и польскими наемниками растут разногласия, которые иногда вытекают в драки и даже перестрелки.
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