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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 00:26
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 00:30
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 00:36
Цитата:
Сходил бы, да посмотрел...
111:
Девочки в общаге то не спят..
Девочки в общаге то не спят..
Сходил бы, да посмотрел...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 00:43
Цитата:
На девочек?
А так бы если пиво пил, сходил бы, проветриться, и на пожар
drakon:
Сходил бы, да посмотрел
Сходил бы, да посмотрел
На девочек?
А так бы если пиво пил, сходил бы, проветриться, и на пожар
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 00:45
Цитата:
Ну, да. Бинокль с собой возьми...
111:
На девочек?
На девочек?
Ну, да. Бинокль с собой возьми...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 00:47
Цитата:
Пойду на свою смотреть, она ближе..
drakon:
Ну, да.
Ну, да.
Пойду на свою смотреть, она ближе..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 00:49
Цитата:
Через - бинокль?...
111:
Пойду на свою смотреть
Пойду на свою смотреть
Через - бинокль?...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 00:49
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 00:50
Цитата:
На ощупь.
Ждет меня уже.
drakon:
Через - бинокль?...
Через - бинокль?...
На ощупь.
Ждет меня уже.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 00:59
Цитата:
Амирка уже спит?...
111:
Ждет меня уже.
Ждет меня уже.
Амирка уже спит?...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 01:12
Цитата:
Да, спит, сперва его укладываем, а сейчас мыться надо идти
drakon:
Амирка уже спит?...
Амирка уже спит?...
Да, спит, сперва его укладываем, а сейчас мыться надо идти
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 08:30
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 08:31
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7307
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.02.23 - 16:37
Цитата:
6 часов назад, источник: ТАССВ ДНР заявили о расстреле украинскими силовиками польских наемников в Угледаре ДОНЕЦК, 7 февраля. /ТАСС/. Украинские войска в Угледаре расстреляли группу польских наемников. Об этом в понедельник ТАСС сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.«По нашим данным, в ночь с воскресенья на понедельник в Угледаре украинские подразделения расстреляли группу иностранных военнослужащих, предположительно, [это были] поляки. В последние недели конфронтации между украинскими и польскими подразделениями участились. Об этом свидетельствуют данные разведки, в том числе радиоперехватов», — сказал советник. Гагин добавил, что о серьезных конфликтах между польскими наемниками и украинскими военнослужащими говорят и некоторые военнопленные, которые были задержаны под Угледаром в последние несколько дней. В январе сообщалось, что на горловском направлении силовики ДНР фиксируют в радиопереговорах перепалки между украинскими солдатами и польскими наемниками. В ноябре 2022 года подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что между украинскими военными и польскими наемниками растут разногласия, которые иногда вытекают в драки и даже перестрелки.
111:----Марик , давай , кричи ---Слава Героям ---
6 часов назад, источник: ТАССВ ДНР заявили о расстреле украинскими силовиками польских наемников в Угледаре ДОНЕЦК, 7 февраля. /ТАСС/. Украинские войска в Угледаре расстреляли группу польских наемников. Об этом в понедельник ТАСС сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.«По нашим данным, в ночь с воскресенья на понедельник в Угледаре украинские подразделения расстреляли группу иностранных военнослужащих, предположительно, [это были] поляки. В последние недели конфронтации между украинскими и польскими подразделениями участились. Об этом свидетельствуют данные разведки, в том числе радиоперехватов», — сказал советник. Гагин добавил, что о серьезных конфликтах между польскими наемниками и украинскими военнослужащими говорят и некоторые военнопленные, которые были задержаны под Угледаром в последние несколько дней. В январе сообщалось, что на горловском направлении силовики ДНР фиксируют в радиопереговорах перепалки между украинскими солдатами и польскими наемниками. В ноябре 2022 года подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что между украинскими военными и польскими наемниками растут разногласия, которые иногда вытекают в драки и даже перестрелки.
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