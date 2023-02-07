Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Тротуары на балансе не числятся" - Почему жители Федоровки зимой рискуют попасть под машину?
"Тротуары на балансе не числятся" - Почему жители Федоровки зимой рискуют попасть под машину?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 57
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать