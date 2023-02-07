Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-16°C
  • 772 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • С-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 160 тонн лука пытались незаконно вывезти из Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46119
160 тонн лука пытались незаконно вывезти из Костанайской области
Отправлено: 07.02.23 - 10:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все восемь попыток вывоза репчатого лука пресек департамент государственных доходов по Костанайской области на автомобильном пункте пропуска «Кайрак». Овощ пытались вывезти в Российскую Федерацию.
Читать новость

Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
372
Re: 160 тонн лука пытались незаконно вывезти из Костанайской...
Отправлено: 07.02.23 - 10:25
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Контрабандисты выходят на новый уровень. Вывозимый лук прикрывают мешками с коноплёй, но наркоконтроль (зачеркнуто) ДГД не дремлет, бдит! Наша безопасность в надёжных руках, хозяйки могут спать спокойно
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5852
Re: 160 тонн лука пытались незаконно вывезти из Костанайской...
Отправлено: 07.02.23 - 12:05
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не знаю, зачем государство вмешивается в бизнес, ведь региону столько лука не съесть за пару оставшихся зимних месяцев, пропадет и с кого будет спрос?
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 73, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 72
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS