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≡ "Жених из Англии" выманил у жительницы Костаная более 2 млн тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46119
"Жених из Англии" выманил у жительницы Костаная более 2 млн тенге
Отправлено: 07.02.23 - 09:41
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В отдел полиции Карабалыкского района с заявлением обратилась 60-летняя местная жительница. В прошлом году через мессенджер WhatsApp она познакомилась с якобы англичанином. Одинокая женщина поверила сообщениям мужчины и начала переписку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22922
Re: "Жених из Англии" выманил у жительницы Костаная...
Отправлено: 07.02.23 - 09:41
#1
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Это любовь..
Вообще огромная проблема для наших стариков, где нет официальных публичных домов.
Наш дед тоже таскался по бабкам, мы запретили ему, то алкашки какие то его обкружат, то еще кто то..
Но нет нет, да погуливает..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1091
Re: "Жених из Англии" выманил у жительницы Костаная...
Отправлено: 07.02.23 - 09:42
#2
Комментарий удален модератором.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
372
Re: "Жених из Англии" выманил у жительницы Костаная...
Отправлено: 07.02.23 - 10:28
#3
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Любви все возрасты покорны; Но юным, девственным сердцам Её порывы благотворны, Как бури вешние полям: В дожде страстей они свежеют, И обновляются, и зреют — И жизнь могущая даёт И пышный цвет и сладкий плод. Но в возраст поздний и бесплодный, На повороте наших лет, Печален страсти мёртвый след: Так бури осени холодной В болото обращают луг И обнажают лес вокруг.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5852
Re: "Жених из Англии" выманил у жительницы Костаная...
Отправлено: 07.02.23 - 12:16
#4
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Моя знакомая жила с парнем младше её на сорок лет, последний нигде не работал, пили-курили на хорошую пенсию невесты, в последствии свалили в Троицк принимать наследство от умершего брата. Помню, звали меня на вечеринку когда они перед отъездом зарегистрировали брак
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