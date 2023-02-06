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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 238 из 238«1...236237238
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22902
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.02.23 - 22:10
#3556
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Вот он, чей то мир, мир оккупантов..

Посёлок Новоселовское был полностью уничтожен, рассказали в Луганской военной администрацииМестных жителей в посёлке не осталось, а здания превратились в руины.В течение нескольких недель Минобороны РФ отчитывалось об обстрелах населённого пункта. В пророссийских каналах публиковались кадры работы ТОС-1А «Солнцепек».Диссидент
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1458
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.02.23 - 22:10
#3557
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Это уже не дураком быть нужно, это как то по другому в психиатрии называется. ;-) Уже в разных ветках всё про смерти, про убийства и уже даже не важно по какой причине. И с таким наслаждением об этом всём нам тут преподносится. Что можно подумать чел от всего этого в экстазе прибывает. Кипятком аж писается. :lol: Тут по видимому у типичного одного типажа клиника, конкретная.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22902
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.02.23 - 22:15
#3558
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Цитата:
Эл-починно:
Уже в разных ветках всё про смерти, про убийства и

Не путай с веткой Филипа, тут не про смерти, а про освободительную войну наших братьев, о которой говорить надо, о свободе, о смелости и храбрости Героев Украины, которым помогает весь мир, в том числе и твоя Родина..
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1003
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.02.23 - 22:16
#3559
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редакция, я от вас в шоке
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22902
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.02.23 - 22:17
#3560
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А ветку кто то запустил, своим нытьем только обо мне.
А потому ее надо реанимировать так сказать.
О чем сказал выше.
Ветка предназначается не только о сплетнях обо мне.
Она обо всем.
Забыли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22902
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.02.23 - 22:22
#3561
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237 страниц практически за год..
И на любую зайди, сплетни только обо мне..
Может надо положить этому как то конец?
А потому будем обсуждать тут разные темы, в том числе и о погоде.
Составим график по каким дням погода, спорт или новости о нашей Украине, или о землетрясениях.
Никто, никто не вспомнил кстати о том, какое количество сейчас гибнет под завалами в Турции.
Так что тема открыта, идет подсчет погибших..
Это и наша в том числе боль.
Мы уже отправили гуманитарную помощь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22902
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.02.23 - 22:25
#3562
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1541 человек погиб, 9733 ранены: правительство Турции сообщило об ужасающем количестве жертв.Ранее президент Эрдоган заявил, что не может предсказать, насколько еще возрастет число погибших по мере продолжения поисково-спасательных работ.ПОДПИСАТЬСЯ ✅ Прислать контент

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22902
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.02.23 - 22:28
#3563
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Токаев поручил помочь Турции: Казахстан отправит спасателей и медиков

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22902
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.02.23 - 22:41
#3564
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Униан новости закончились..
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1003
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.02.23 - 22:43
#3565
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продолжай "крышагоршокзат"
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3023
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.02.23 - 22:45
#3566
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Цитата:
Гога:

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22902
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.02.23 - 22:45
#3567
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Цитата:
alex_60:
исключить из ленты на сайте сообщения из ветки ВВ.


Предлагаю исключить и ветку Флуда, за сим показываю сваи дакасателства..

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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1003
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.02.23 - 22:45
#3568
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и, кстати, где исковерканные названия раузета и баймагамбетова?
слился чтоли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22902
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.02.23 - 22:51
#3569
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Цитата:
electro:
где исковерканные названия

Хм..
А где они?
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