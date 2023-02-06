Посёлок Новоселовское был полностью уничтожен, рассказали в Луганской военной администрацииМестных жителей в посёлке не осталось, а здания превратились в руины.В течение нескольких недель Минобороны РФ отчитывалось об обстрелах населённого пункта. В пророссийских каналах публиковались кадры работы ТОС-1А «Солнцепек».Диссидент
Это уже не дураком быть нужно, это как то по другому в психиатрии называется. Уже в разных ветках всё про смерти, про убийства и уже даже не важно по какой причине. И с таким наслаждением об этом всём нам тут преподносится. Что можно подумать чел от всего этого в экстазе прибывает. Кипятком аж писается. Тут по видимому у типичного одного типажа клиника, конкретная.
Эл-починно: Уже в разных ветках всё про смерти, про убийства и
Не путай с веткой Филипа, тут не про смерти, а про освободительную войну наших братьев, о которой говорить надо, о свободе, о смелости и храбрости Героев Украины, которым помогает весь мир, в том числе и твоя Родина..
237 страниц практически за год.. И на любую зайди, сплетни только обо мне.. Может надо положить этому как то конец? А потому будем обсуждать тут разные темы, в том числе и о погоде. Составим график по каким дням погода, спорт или новости о нашей Украине, или о землетрясениях. Никто, никто не вспомнил кстати о том, какое количество сейчас гибнет под завалами в Турции. Так что тема открыта, идет подсчет погибших.. Это и наша в том числе боль. Мы уже отправили гуманитарную помощь.
1541 человек погиб, 9733 ранены: правительство Турции сообщило об ужасающем количестве жертв.Ранее президент Эрдоган заявил, что не может предсказать, насколько еще возрастет число погибших по мере продолжения поисково-спасательных работ.ПОДПИСАТЬСЯ ✅ Прислать контент
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