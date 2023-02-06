Отправлено: - 22:15

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Уже в разных ветках всё про смерти, про убийства и

Цитата:Не путай с веткой Филипа, тут не про смерти, а про освободительную войну наших братьев, о которой говорить надо, о свободе, о смелости и храбрости Героев Украины, которым помогает весь мир, в том числе и твоя Родина..