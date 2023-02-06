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Есть мемориальные доски, которые морально устарели или не имеют смыслового значения. Например, мемориальная доска о первом съезде Советов рабочих, крестьянских и киргизских депутатов Кустанайского уезда в 1918 году. Или доска о переименовании улицы 19 Августа в ул. Бородина. Такая же ситуация с мемориальной доской об улице Тарана.

Цитата:ЭТО, для сведения гражданки Аубакировой, ИСТОРИЯ города, в котором она живет!Вот некоторые чиновники действительно не имеют никакого смыслового значения, поэтому имеют совесть и наглость, говорить, что имя Бородина, при котором построена половина города морально устарело. Грош цена таким специалистам.