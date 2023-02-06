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≡ Закона на них нет - Проблему с ремонтом мемориальных досок обсудили в акимате Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46115
Закона на них нет - Проблему с ремонтом мемориальных досок обсудили в акимате Костаная
Отправлено: 06.02.23 - 14:06
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В некоторых случаях на одно событие или одному человеку установлены две мемориальные доски. Есть мемориальные доски, которые морально устарели или не имеют смыслового значения, отмечают в отделе культуры.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8995
Re: Закона на них нет - Проблему с ремонтом мемориальных досок...
Отправлено: 06.02.23 - 14:06
#1
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Я давно говорю, надо наводить порядок с городским историческим достоянием. Провести ревизию наличия и состояния, принять меры по реставрации и сохранению.
Если памятники еще как-то содержат, обмазывая черной краской, то старинные здания по сути бесхозные, медленно разрушаются, какими-то путями их выводят из числа памятников и сносят. Пример мельница Уразаева, старый военкомат на Тарана, полуразрушенная 2-хэтажка на набережной.
Нужна какая-то городская программа по сохранению итак куцего исторического наследия, нужно закладывать в бюджет деньги на их ремонт, иначе скоро и показывать будет нечего.
А ведь красивый краснокирпичный фасад с историей будет интересен и жителям города, которые по большей части уже не местные, и каким-никаким туристам.
Начать надо именно с мемориальных табличек. Заменить все. Не обеднеет бюджет.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8995
Re: Закона на них нет - Проблему с ремонтом мемориальных досок...
Отправлено: 06.02.23 - 14:16
#2
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Цитата:
Есть мемориальные доски, которые морально устарели или не имеют смыслового значения. Например, мемориальная доска о первом съезде Советов рабочих, крестьянских и киргизских депутатов Кустанайского уезда в 1918 году. Или доска о переименовании улицы 19 Августа в ул. Бородина. Такая же ситуация с мемориальной доской об улице Тарана.

ЭТО, для сведения гражданки Аубакировой, ИСТОРИЯ города, в котором она живет!
Вот некоторые чиновники действительно не имеют никакого смыслового значения, поэтому имеют совесть и наглость, говорить, что имя Бородина, при котором построена половина города морально устарело. Грош цена таким специалистам.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1280
Re: Закона на них нет - Проблему с ремонтом мемориальных досок...
Отправлено: 06.02.23 - 17:09
#3
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Цитата:
yudjin:
имя Бородина,

Я честно говоря немного не так прочитал её слова, что при переименовании улицы из улицы 19 августа в улицу Бородина мемориальная доска об улице 19 августа утратила смысл
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