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≡ Стерилизовать кошек и собак в Костанае 3 дня будут со скидкой. Что нужно сделать, чтобы принять участие в акции?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46115
Стерилизовать кошек и собак в Костанае 3 дня будут со скидкой. Что нужно сделать, чтобы принять участие в акции?
Отправлено: 06.02.23 - 16:27
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- Если в вашем доме есть соседи-пенсионеры с животными, расскажите им об акции, - говорит Ольга Соловьева. - Они также могут принести на операцию кошек и собак, живущих возле подъездов. Мы надеемся, что эта акция будет не последней.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22881
Re: Стерилизовать кошек и собак в Костанае 3 дня будут со...
Отправлено: 06.02.23 - 16:27
#1
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Цитата:
Место проведения акции - филиалы ветцентра по ул. Победы, 165 и ул. Маяковского, 109/1. Количество мест ограничено.


Ну это ведь рекламная самая обычная акция, и ничего к душевной доброте не имеет..
Просто бизнес, который выгоден волонтерам..
Иначе бы делали всегда социально уязвимым слоям населения скидки..
Хотя бабушка, держащая по 15 кошек и столько же собак в квартире многоэтажного дома, разве социально уязвимая?
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5850
Re: Стерилизовать кошек и собак в Костанае 3 дня будут со...
Отправлено: 06.02.23 - 17:28
#2
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Прошлое лето я возил по три кошки за раз на стерилизацию, помогал сердобольным людям, таковых знаю несколько старушек. У нас в Рудном нашлись спонсоры, акция была бесплатной. Бессовестные люди подкидывал котят и взрослых прямо на порог квартиры, а участковые штрафовали. Бывшую учительницу какие-то плохие люди толкнули, та сломала руку, тут конечно участкового не было, надо узнать чем закончилось.
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