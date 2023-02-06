Re: Стерилизовать кошек и собак в Костанае 3 дня будут со...

Отправлено: - 17:28

Прошлое лето я возил по три кошки за раз на стерилизацию, помогал сердобольным людям, таковых знаю несколько старушек. У нас в Рудном нашлись спонсоры, акция была бесплатной. Бессовестные люди подкидывал котят и взрослых прямо на порог квартиры, а участковые штрафовали. Бывшую учительницу какие-то плохие люди толкнули, та сломала руку, тут конечно участкового не было, надо узнать чем закончилось.