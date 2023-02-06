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≡ «Братишка моего отца» - За неправомерное поведение родственников наказали двух сельских акимов Узункольского района
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46115
«Братишка моего отца» - За неправомерное поведение родственников наказали двух сельских акимов Узункольского района
Отправлено: 06.02.23 - 15:21
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Дело акимов двух сельских округов Узункольского района рассмотрели на Совете по этике 3 февраля. Дисциплинарные дела акима Кировского сельского округа Марата ДАВЛЕТОВА и акима Новопокровского сельского округа Ербола БОРЖАКОВА касались неэтичных взаимоотношений с родственниками.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3802
Re: «Братишка моего отца» - За неправомерное поведение...
Отправлено: 06.02.23 - 15:21
#1
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Цитата:-//11 км, в таком состоянии, что едешь 1,5 часа, поэтому машина постоянно ломается//
11 км пути - за 1.5 часа или за 90 минут
То есть: - машина акима в среднем один километр пути преодолевает за 8 минут; - или же один метр пути почти за секунду.
Если машина акима едет медленно, ну очень медленно, скажем и не едет а ползёт - тогда почему же она так часто ломается ??
Вопрос: - что это такое они курят или пьют, что бы ехать с такой скоростью ??
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3802
Re: «Братишка моего отца» - За неправомерное поведение...
Отправлено: 06.02.23 - 15:24
#2
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Цитата://Совет по этике вынес предупреждения обеим сельским акимам Узункольского района.//

И правильно сделал, этот совет: - ведь работать НЕКОМУ !!!
И если за такую смешную мелочь будут увольнять, то кто же будет строить Новый Казахстан ??
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3022
Re: «Братишка моего отца» - За неправомерное поведение...
Отправлено: 06.02.23 - 15:45
#3
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Цитата:
Совет по этике вынес предупреждения обеим сельским акимам Узункольского района.

Смотри, какая мишка к нам пришел!

Вроде речь шла об акимах мужчинах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22881
Re: «Братишка моего отца» - За неправомерное поведение...
Отправлено: 06.02.23 - 15:46
#4
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Преступность искоренена!
Можно рапортовать об этом..
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5850
Re: «Братишка моего отца» - За неправомерное поведение...
Отправлено: 06.02.23 - 17:33
#5
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У нас ещё терпимо. Бородатый Тиктокер Дон-доныч назначил своего 26 летнего племянника министром спорта, а 20 летняя дочь стала чиновницей по работе с молодежью,
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