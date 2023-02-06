Отправлено: - 11:23

сайлау курманов:

Любопытно знать о их разногласии, раз одни встали в оппозицию к другим. Если всё-таки интересы одних не совпали с другими, тогда большевики решили разогнать конкурентов.

Цитата:У политических лидеров Алаш-Орды, больше разногласии было с белогвардейцами, с которыми в лице Временного Сибирского правительства, они тоже вели переговоры.Белогвардейцы не признавали право ранее колонизированных народов на независимость. В свою очередь, большевики декларировали принцип самоопределения народов и в последующем в августе 1920 года признали Киргизскую (Казахскую) автономию. Соответственно с утверждением её земельной площади, закрепив юридически постановлением (декрет). Было пять заседании, в четырёх председательствовал Ленин. С казахской стороны основным докладчиком выступал Алимхан Ермеков.