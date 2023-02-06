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≡ Куантыров: Монополисты зачастую видят решение своих проблем только в повышении тарифов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46109
Куантыров: Монополисты зачастую видят решение своих проблем только в повышении тарифов
Отправлено: 06.02.23 - 09:28
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Глава Министерства национальной экономики Алибек Куантыров заявил, что при реализации новой тарифной политики должна учитываться социально-экономическая ситуация в каждом регионе.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1009
Re: Куантыров: Монополисты зачастую видят решение своих проблем...
Отправлено: 06.02.23 - 09:28
#1
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Да у на 80% населения нуждаются в поддержке, успокоил.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
370
Re: Куантыров: Монополисты зачастую видят решение своих проблем...
Отправлено: 06.02.23 - 11:26
#2
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Назарбаев: Казахстан 2030
Реальность:
Цитата:
"В рамках новой тарифной политики планируется снизить износ сетей ЖКХ на 20 процентных пункта к 2029 году
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