Прогноз на 5 дней
ясно-17°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • С-СЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 110 лет газете "Қазақ". Сделают ли выводы потомки?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46109
110 лет газете "Қазақ". Сделают ли выводы потомки?
Отправлено: 06.02.23 - 06:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смена политических режимов - это всегда непростое время для народа и страны. Газета "Қазақ" в своих исторических реалиях смогла объединить прогрессивную часть общества вместе с этим быть понятным и созвучным с народом...
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5847
Re: 110 лет газете "Қазақ"....
Отправлено: 06.02.23 - 06:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Преследуя одни и те же цели с большевиками, они не смогли договориться и вместе продолжить борьбу. Любопытно знать о их разногласии, раз одни встали в оппозицию к другим. Если всё-таки интересы одних не совпали с другими, тогда большевики решили разогнать конкурентов.
Профайл Посетить вебсайт
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3800
110 лет газете "Қазақ". Сделают ли выводы потомки?
Отправлено: 06.02.23 - 11:23
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Любопытно знать о их разногласии, раз одни встали в оппозицию к другим. Если всё-таки интересы одних не совпали с другими, тогда большевики решили разогнать конкурентов.


У политических лидеров Алаш-Орды, больше разногласии было с белогвардейцами, с которыми в лице Временного Сибирского правительства, они тоже вели переговоры.

Белогвардейцы не признавали право ранее колонизированных народов на независимость. В свою очередь, большевики декларировали принцип самоопределения народов и в последующем в августе 1920 года признали Киргизскую (Казахскую) автономию. Соответственно с утверждением её земельной площади, закрепив юридически постановлением (декрет). Было пять заседании, в четырёх председательствовал Ленин. С казахской стороны основным докладчиком выступал Алимхан Ермеков.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3800
110 лет газете "Қазақ". Сделают ли выводы потомки?
Отправлено: 06.02.23 - 11:36
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ленина наверное знают все грамотеи и не "грамотей", тогда ему было 50 лет, А.Ермекову 29 лет. Отмечают что, посследний был образованным, благовоспитанным и почтительным человеком. Разговаривал со всеми, не зависимо от возраста только на Вы. Владел кроме родного казахского языка, русским, немецким, французским и английским языками.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS