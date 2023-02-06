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≡ Прием заявок на онлайн-платформе льготного автокредитования стартует в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46109
Прием заявок на онлайн-платформе льготного автокредитования стартует в Казахстане
Отправлено: 06.02.23 - 10:07
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Согласно условиям программы, стоимость автомобиля не должна превышать 15 млн тенге, сумма кредита должна быть не более 10 млн тенге. Кредит выдается без первоначального взноса по 4% годовых при годовой эффективной ставке вознаграждения 7,5%.
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L
* Lamka
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.02.13
Сообщений:
340
Прием заявок на онлайн-платформе льготного автокредитования стартует в Казахстане
Отправлено: 06.02.23 - 10:07
#1
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Не работает. Нельзя выбрать Автопроизводителя. Обман или ошибка

[Исправлено: Lamka, 06.02.2023 - 10:09]
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L
* Lamka
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.02.13
Сообщений:
340
Re: Прием заявок на онлайн-платформе льготного автокредитования...
Отправлено: 06.02.23 - 10:12
#2
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Всё как положено в 10-00 открылось, но список автопроизводителей был не доступен. Неужели нельзя предварительно протестировать систему... или это намеренно?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5847
Re: Прием заявок на онлайн-платформе льготного автокредитования...
Отправлено: 06.02.23 - 10:28
#3
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Не прошло и пол часа, они уже набрали заявки и просят ждать следующего раза.
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L
* Lamka
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.02.13
Сообщений:
340
Re: Прием заявок на онлайн-платформе льготного автокредитования...
Отправлено: 06.02.23 - 10:58
#4
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Цитата:
Не прошло и пол часа, они уже набрали заявки и просят ждать следующего раза.


Там не было возможности выбрать автопроизводителя, не поверю... 8-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9176
Re: Прием заявок на онлайн-платформе льготного автокредитования...
Отправлено: 06.02.23 - 11:04
#5
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Скажите кто в теме,машин совсем нет дефицит,или только по льготному кредитованию проблемы?
Допустим за наличку,или по обычному коммерческому кредиту можно купить?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3021
Прием заявок на онлайн-платформе льготного автокредитования стартует в Казахстане
Отправлено: 06.02.23 - 11:16
#6
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