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≡ «Сердце уже не склеить и не собрать» - Костанайский музыкант пишет лиричные песни по примеру своего кумира - звезды 90-х
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46105
«Сердце уже не склеить и не собрать» - Костанайский музыкант пишет лиричные песни по примеру своего кумира - звезды 90-х
Отправлено: 05.02.23 - 15:10
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Первый трек Яна Кондура звучал в стиле 80-х и напоминал песни группы «Ласковый май». Но по-настоящему он вдохновлялся только одним исполнителем - Андреем Губиным.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22864
Re: «Сердце уже не склеить и не собрать» - Костанайский музыкант...
Отправлено: 05.02.23 - 15:10
#1
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Да, Иманбеком может стать не каждый..
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15498
Re: «Сердце уже не склеить и не собрать» - Костанайский музыкант...
Отправлено: 05.02.23 - 16:01
#2
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О, Ян! Привет от "Своих" из группы ТГ!
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