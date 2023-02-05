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≡ Сколько импортных продуктов едят в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46105
Сколько импортных продуктов едят в Костанае?
Отправлено: 05.02.23 - 11:43
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Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области провело мониторинг в точках розничной торговли областного центра. Специалисты посчитали, как на полках магазинов представлены продукция местного производства, привезенная из других областей Казахстана, а также импорт.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5843
Re: Сколько импортных продуктов едят в Костанае?
Отправлено: 05.02.23 - 11:43
#1
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. Но большая часть экспорта — традиционно мука, на втором месте кисломолочная
Хотя наша страна при грамотном планировании могла бы стать мировым экспортером указанных продуктов, для этого есть все предпосылки, однако с нашими чиновниками ничего хорошего ждать не приходится. Сам перуашев сказал, депутаты блокируют нормальные законы, видимо клеймо - враг народа, не зря при красных комиссарах была актуальна.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1287
Re: Сколько импортных продуктов едят в Костанае?
Отправлено: 05.02.23 - 14:38
#2
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А теперь посчитайте по-другому: сколько % продукции местных производителей из нашей области представлено в магазинах? Думаю, даже 50% не наберётся. Зато бумажной колбасы из России привезти или все полки забить кубанским маслом - это мы запросто.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1287
Re: Сколько импортных продуктов едят в Костанае?
Отправлено: 05.02.23 - 14:41
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Хотя наша страна при грамотном планировании


Конечно. Около 80% территории Казахстана - это сельхозугодья (пастбища и поля). Такая огромная территория и такой большой % использования её под с/х назначение должны давать огромный выход продукции.
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