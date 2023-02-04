Отправлено: - 23:14

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А что еще в нашей жизни надо, пива и зрелищ..

Цитата:Ну как же!?Как культурный член общества, ещё необходимо пожрать и совокупиться с ссуженной!Кстати в чем разница?Суженная и суженая?)