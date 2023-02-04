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≡ Коэффициент жадности наших торговых сетей.
 
 
Страница 9 из 9«1...789
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22853
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 04.02.23 - 22:46
#121
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Тестируем нашего депутата, который в президенты то..
Мерседес..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22853
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 04.02.23 - 22:48
#122
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Ну и Нетто 452 грамма!
То есть на 2 грамма больше, еще и на стенках осталась граммулечка..
Я готов голосовать в следующий раз за него!
А что еще в нашей жизни надо, пива и зрелищ..



[Исправлено: 111, 04.02.2023 - 22:49]
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
258
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 04.02.23 - 23:14
#123
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Цитата:
111:
А что еще в нашей жизни надо, пива и зрелищ..

Ну как же!?
Как культурный член общества, ещё необходимо пожрать и совокупиться с ссуженной!
Кстати в чем разница?
Суженная и суженая?)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7304
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 04.02.23 - 23:32
#124
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Как культурный член общества, ещё необходимо пожрать и совокупиться с ссуженной!

----Он очень культурный
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7304
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 04.02.23 - 23:33
#125
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---Живет по второму принципу
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22853
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 05.02.23 - 12:05
#126
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Данный анализ расфасовки показал, что с Голднечным на трассе все в порядке, весы работают боле менее точно, есть даже перевес небольшой на некоторых..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22853
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 05.02.23 - 12:08
#127
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Еще кое что

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22853
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 05.02.23 - 12:09
#128
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Тут мытая помельче, но почему то недорого
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22853
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 05.02.23 - 12:09
#129
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Капуста

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22853
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 05.02.23 - 12:14
#130
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Тут видим лук, наверно для Антарктиды суперзимний за 470.
Что для выбора тоже очень хорошо.
Красный наверно полузимний, не знаю, надо почитать что это.
Ну и морковь немытая, но какая то подозрительная, может остатки от переборки насобирались..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22853
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 05.02.23 - 12:31
#131
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Стараемся впервые в жизни вычислить, сколько надо все таки мяса для 6х взрослых и 11ти детей..
Все таки экономия заставляет..
Потому что часто приходят гости в таком количестве, ну дети плюс минус, но им 5 пицц еще заказали

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22853
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 05.02.23 - 12:32
#132
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Взвешиваем раз

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22853
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 05.02.23 - 12:33
#133
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Взвешивпем два

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Страница 9 из 9«1...789
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