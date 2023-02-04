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≡ В Казахстане планируют поменять дату празднования Дня учителя
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46103
В Казахстане планируют поменять дату празднования Дня учителя
Отправлено: 04.02.23 - 16:17
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День учителя в Казахстане празднуется в первое воскресенье октября. В новом постановлении на сайте "Открытые НПА" предлагают поменять дату на конкретный день.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22853
Re: В Казахстане планируют поменять дату празднования Дня...
Отправлено: 04.02.23 - 16:17
#1
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Какая разница, в первое воскресенье по вацапу собирают на подарки, или конкретно перед 5м числом..
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
444
Re: В Казахстане планируют поменять дату празднования Дня...
Отправлено: 04.02.23 - 22:36
#2
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вот блин очень злободневный вопрос, архинаиважнейший. Без него никак проблемы не решатся. одно слово- блин.
Профайл
КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1702
Re: В Казахстане планируют поменять дату празднования Дня...
Отправлено: 05.02.23 - 12:08
#3
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Когда коту делать нечего...
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