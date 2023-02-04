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Урожайность не растет! Мясо производили в 97-м году 198 000 тон, в прошлом году всего 90 000 тонн.

Цитата:Я вери, вери счастлив, что моя родина, Кустанай, наконецто обрела столь мудрого правителя!Ведь вот никто ж не обратил, досих пор, на это внимание.А вот, пришол он-глаз/алмас, и вуаля!Сколько учоных об этом думают, сколько уже мозгов ихних сломано, а решение, вот-оно!Надо повышать урожайность!Надеюсь, следующее посещение, будет к производителям автомобилей, с наказом, добиваться уменьшение потребления бензина и дизельного топливо, с целью, чтоб автомобили его не только чтоб не потребляли, но производили!И далее создания на базе Костаная, нового хаба, по экспорту готовых нефтепродуктов в страны Балтии, Европы, Америки и Аргынтины.