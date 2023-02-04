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≡ Про отток кадров, урожайность и газификацию сел - Встреча акима Костанайской области с населением превратилась в совещание с главами крестьянских хозяйств
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46103
Про отток кадров, урожайность и газификацию сел - Встреча акима Костанайской области с населением превратилась в совещание с главами крестьянских хозяйств
Отправлено: 04.02.23 - 16:52
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- Государство все вкладывает и вкладывает только по вашему сельскому органу 2 млрд тенге на 10 хозяйств. Куда делись деньги? Почему не кормят страну? - сказал Кумар Аксакалов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22852
Re: Про отток кадров, урожайность и газификацию сел - Встреча...
Отправлено: 04.02.23 - 16:52
#1
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Молодец, хорошо говорит..
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1000
Re: Про отток кадров, урожайность и газификацию сел - Встреча...
Отправлено: 04.02.23 - 17:12
#2
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Он что, последних хочет разогнать?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
247
Про отток кадров, урожайность и газификацию сел - Встреча акима Костанайской области с населением превратилась в совещание с главами крестьянских хозяйств
Отправлено: 04.02.23 - 17:58
#3
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Театр Кабуки))


[Исправлено: Ильяс, 04.02.2023 - 18:57]
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
240
Re: Про отток кадров, урожайность и газификацию сел - Встреча...
Отправлено: 04.02.23 - 20:58
#4
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Я так думаю что для начала бы нужно объехать летом область и поглядеть на высохшие за последние годы озёра. А то что государство помогает это хорошо, но оно не в силах управлять природой. уберите дотации и вы получите вообще ноль помнодженный на ноль!
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
258
Re: Про отток кадров, урожайность и газификацию сел - Встреча...
Отправлено: 04.02.23 - 21:47
#5
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Цитата:
Урожайность не растет! Мясо производили в 97-м году 198 000 тон, в прошлом году всего 90 000 тонн. 

Я вери, вери счастлив, что моя родина, Кустанай, наконецто обрела столь мудрого правителя!
Ведь вот никто ж не обратил, досих пор, на это внимание.
А вот, пришол он-глаз/алмас, и вуаля!
Сколько учоных об этом думают, сколько уже мозгов ихних сломано, а решение, вот-оно!
Надо повышать урожайность!
Надеюсь, следующее посещение, будет к производителям автомобилей, с наказом, добиваться уменьшение потребления бензина и дизельного топливо, с целью, чтоб автомобили его не только чтоб не потребляли, но производили!
И далее создания на базе Костаная, нового хаба, по экспорту готовых нефтепродуктов в страны Балтии, Европы, Америки и Аргынтины.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
258
Re: Про отток кадров, урожайность и газификацию сел - Встреча...
Отправлено: 04.02.23 - 21:54
#6
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Цитата:
Кто занялся сельским хозяйством, он должен производить больше продукции, поскольку государство каждый год выделяет все больше средств на поддержку, - сказал Аксакалов

Я щетаю, надо ,также,обязательно, обязать каждую корову производить больше молока, каждую курицу нести больше яиц, и каждый колосок -больше зерна!
А иначе что? Мы будем, таки нещадно бороться?)))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5843
Re: Про отток кадров, урожайность и газификацию сел - Встреча...
Отправлено: 05.02.23 - 11:57
#7
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По пшенице у нас в среднем урожайность получилась 10 ц/га,
Это очень плохой результат, хороший хозяин давно бы свернул и переключился на корма и животноводство. Коневодством не зря занимались наши предки, подножный корм и минимум расходов, что ещё надо?
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