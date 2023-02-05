Re: Сколько импортных продуктов едят в Костанае?

Отправлено: - 11:43

. Но большая часть экспорта — традиционно мука, на втором месте кисломолочная

Хотя наша страна при грамотном планировании могла бы стать мировым экспортером указанных продуктов, для этого есть все предпосылки, однако с нашими чиновниками ничего хорошего ждать не приходится. Сам перуашев сказал, депутаты блокируют нормальные законы, видимо клеймо - враг народа, не зря при красных комиссарах была актуальна.