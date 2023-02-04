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Про отток кадров, урожайность и газификацию сел - Встреча акима Костанайской области с населением превратилась в совещание с главами крестьянских хозяйств
Про отток кадров, урожайность и газификацию сел - Встреча акима Костанайской области с населением превратилась в совещание с главами крестьянских хозяйств
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