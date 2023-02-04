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≡ Про отток кадров, урожайность и газификацию сел - Встреча акима Костанайской области с населением превратилась в совещание с главами крестьянских хозяйств
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46101
Про отток кадров, урожайность и газификацию сел - Встреча акима Костанайской области с населением превратилась в совещание с главами крестьянских хозяйств
Отправлено: 04.02.23 - 16:52
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- Государство все вкладывает и вкладывает только по вашему сельскому органу 2 млрд тенге на 10 хозяйств. Куда делись деньги? Почему не кормят страну? - сказал Кумар Аксакалов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22791
Re: Про отток кадров, урожайность и газификацию сел - Встреча...
Отправлено: 04.02.23 - 16:52
#1
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Молодец, хорошо говорит..
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1000
Re: Про отток кадров, урожайность и газификацию сел - Встреча...
Отправлено: 04.02.23 - 17:12
#2
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Он что, последних хочет разогнать?
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
246
Про отток кадров, урожайность и газификацию сел - Встреча акима Костанайской области с населением превратилась в совещание с главами крестьянских хозяйств
Отправлено: 04.02.23 - 17:58
#3
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Театр Кабуки))


[Исправлено: Ильяс, 04.02.2023 - 18:57]
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