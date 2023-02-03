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≡ Коэффициент жадности наших торговых сетей.
 
 
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22753
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 19:39
#61
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Цитата:
Эл-починно:
Погрешность

Там эта погрешность всего 1 грамм..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1452
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 20:40
#62
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Цитата:
111:
Там эта погрешность всего 1 грамм..

Цитата:
111: Весы: TM6 обеспечивает гораздо более высокую точность

Ещё раз, погрешность и точность разные вещи. Хотя бесполезно, как вижу. 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22753
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 23:27
#63
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Ну и наконец то, вернувшись с Рудного, зайдя в Теслу, взяли разливной грушевый.
4 бутылки полторашки..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22753
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 23:28
#64
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Тестируем для начала полную



Тесла, это легендарная машина, в которой можно ездить хоть в каком состоянии..
И так, 1517 грамм..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22753
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 23:29
#65
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Теперь надо опорожнить..
Займет где то минут 20 наверно, еще не засекал..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22753
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 04.02.23 - 00:12
#66
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Ну вот, пустая тара, вот так вот делаем, чтобы остатки сока стекли со стенок.
Мы ведь взвешиваем до одного грамма..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22753
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 04.02.23 - 00:16
#67
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Попутно что то делаем из филе, нет, мы же сэкономили, если филе 2500 с чем то вроде, то грудка помню по 1740 за кг.
Не знаю, что там за экономия вообще то, но надо взять, отрезать филе от грудки, помножить поделить и тд, и примерно будет ясно, что выгоднее, филе без шкурки и косточки, или же полноценная грудка.
Это как соленая скумбрия с головой или без..
Ну этому еще надо научиться..

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17.01.12
Сообщений:
22753
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 04.02.23 - 00:50
#68
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И это неожиданно!



Плюс грамма 3 это остатки на стенках, получается недолив всего лишь 3 грамма!
Достойно восхищения!
Это из полтора литра.
Напомним, что даже из 182х грамм, "воздуха" было на целых 9 грамм..
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Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22753
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 04.02.23 - 15:06
#69
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Кстати, о Погрешности..

Порог простительной погрешности — 3%, за ним идет настоящее мошенничество, подчеркнул Алексей Абрамов.
Если в упаковке, скажем, сахара 15 кг и больше, то недостачу в 500 г можно «понять и простить», добавил он и пообещал, что на систематические нарушения ведомство будет «жестко реагировать».
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(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22753
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 04.02.23 - 15:07
#70
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Год назад подростки из Нижнего Новгорода провели социальный эксперимент под говорящим названием «Недовес».
В супермаркетах с корзинкой продуктов отправлялись к контрольным весам и проверяли добросовестность производителей. Сырокопченая колбаса с заявленным весом в 511 г за 840 рублей не добирает 53 г, соль поваренная пищевая с пометкой 1 кг по факту весит 982 г, тростниковый сахар — 886 г вместо 900 г, пшеничная мука — 1 кг 966 г вместо полных 2 кг. В упаковке гречки и овсянки недовес 10 г, в фасованных яблоках и свекле — порядка 20 г.
При этом всё из расчета нетто, то есть массы товара без упаковки. Если добавить ее вес, разницы будет еще больше.
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(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22753
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 04.02.23 - 15:08
#71
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Нижегородские активисты выявили будничные случаи обвеса, которые в подавляющем большинстве остаются незамеченными. Недавно в Сети стал вирусным пост двухгодичной давности о пачке пельменей «по-домашнему», на упаковке которых гордо красовалась большая наклейка с надписью «В нашем пакете 1 кг». На поверку там оказалось 885 г.

Фрукты и овощи покупатели уже привыкли взвешивать в супермаркетах. Но маловероятно, что человек пойдет с корзиной к контрольным весам (которые, кстати, часто можно найти уже после касс) и проверит правдивость данных производителя, взвешивая все продукты и заодно переводя литры в килограммы.
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* 111
(Полноправные пользователи)
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17.01.12
Сообщений:
22753
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 04.02.23 - 15:09
#72
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Еще что то

Корреспондент «Известий» провел такой же эксперимент, как авторы канала «Недовес», но вопиющих случаев не нашел. В одной упаковке манки не хватало 3 г, в пачке гречки — 10 г. Впрочем, если вы покупаете крупу каждую неделю, то за 2,5 месяца из этих граммов набирается целая пачка. Со стороны производителя же экономия будет измеряться тоннами.
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* 111
(Полноправные пользователи)
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17.01.12
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22753
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 04.02.23 - 15:12
#73
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Проблему недовеса и незаметного уменьшения упаковки производителями называют даунсайзингом (от англ. down size). В странах ЕС несколько десятков лет действует единый стандарт. Там как раз есть специальный знак качества — «е-марка». Она гарантирует, что вы получите всё до последнего заявленного грамма. Наличие этого значка — показатель качества для продавца. Брать партию товара без этого обозначения ему невыгодно, потому что в случае недовеса вся ответственность будет на нем.
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17.01.12
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22753
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 04.02.23 - 15:14
#74
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На Сахалине в 2013 году прошла серия судов из-за обвеса в 4 г — покупатель переплатил в супермаркете 1 рубль 73 копейки за упаковку для грудинки. В дело вступили и Роспотребнадзор, и прокуратура. При этом суды разных инстанций вынесли противоположные друг другу решения. Магазин в итоге оштрафовали на 10 тыс. рублей.
Суды по подобным делам единичны, говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. По его словам, подобные случаи редко заканчиваются административными делами. Люди, во-первых, попросту не замечают обвес, поскольку не любят считать, а во-вторых, не готовы ходить по судам из-за 100 г продукта
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* 111
(Полноправные пользователи)
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17.01.12
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22753
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 04.02.23 - 15:20
#75
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Вот где настоящая Погрешность, и только в одну сторону..
То есть Погрешность работает только на недовес..
Значит это ни какая не Погрешность, это чистой воды надувательство наших продаванов..
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