Попутно что то делаем из филе, нет, мы же сэкономили, если филе 2500 с чем то вроде, то грудка помню по 1740 за кг. Не знаю, что там за экономия вообще то, но надо взять, отрезать филе от грудки, помножить поделить и тд, и примерно будет ясно, что выгоднее, филе без шкурки и косточки, или же полноценная грудка. Это как соленая скумбрия с головой или без.. Ну этому еще надо научиться..
Порог простительной погрешности — 3%, за ним идет настоящее мошенничество, подчеркнул Алексей Абрамов. Если в упаковке, скажем, сахара 15 кг и больше, то недостачу в 500 г можно «понять и простить», добавил он и пообещал, что на систематические нарушения ведомство будет «жестко реагировать».
Год назад подростки из Нижнего Новгорода провели социальный эксперимент под говорящим названием «Недовес». В супермаркетах с корзинкой продуктов отправлялись к контрольным весам и проверяли добросовестность производителей. Сырокопченая колбаса с заявленным весом в 511 г за 840 рублей не добирает 53 г, соль поваренная пищевая с пометкой 1 кг по факту весит 982 г, тростниковый сахар — 886 г вместо 900 г, пшеничная мука — 1 кг 966 г вместо полных 2 кг. В упаковке гречки и овсянки недовес 10 г, в фасованных яблоках и свекле — порядка 20 г. При этом всё из расчета нетто, то есть массы товара без упаковки. Если добавить ее вес, разницы будет еще больше.
Нижегородские активисты выявили будничные случаи обвеса, которые в подавляющем большинстве остаются незамеченными. Недавно в Сети стал вирусным пост двухгодичной давности о пачке пельменей «по-домашнему», на упаковке которых гордо красовалась большая наклейка с надписью «В нашем пакете 1 кг». На поверку там оказалось 885 г.
Фрукты и овощи покупатели уже привыкли взвешивать в супермаркетах. Но маловероятно, что человек пойдет с корзиной к контрольным весам (которые, кстати, часто можно найти уже после касс) и проверит правдивость данных производителя, взвешивая все продукты и заодно переводя литры в килограммы.
Корреспондент «Известий» провел такой же эксперимент, как авторы канала «Недовес», но вопиющих случаев не нашел. В одной упаковке манки не хватало 3 г, в пачке гречки — 10 г. Впрочем, если вы покупаете крупу каждую неделю, то за 2,5 месяца из этих граммов набирается целая пачка. Со стороны производителя же экономия будет измеряться тоннами.
Проблему недовеса и незаметного уменьшения упаковки производителями называют даунсайзингом (от англ. down size). В странах ЕС несколько десятков лет действует единый стандарт. Там как раз есть специальный знак качества — «е-марка». Она гарантирует, что вы получите всё до последнего заявленного грамма. Наличие этого значка — показатель качества для продавца. Брать партию товара без этого обозначения ему невыгодно, потому что в случае недовеса вся ответственность будет на нем.
На Сахалине в 2013 году прошла серия судов из-за обвеса в 4 г — покупатель переплатил в супермаркете 1 рубль 73 копейки за упаковку для грудинки. В дело вступили и Роспотребнадзор, и прокуратура. При этом суды разных инстанций вынесли противоположные друг другу решения. Магазин в итоге оштрафовали на 10 тыс. рублей. Суды по подобным делам единичны, говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. По его словам, подобные случаи редко заканчиваются административными делами. Люди, во-первых, попросту не замечают обвес, поскольку не любят считать, а во-вторых, не готовы ходить по судам из-за 100 г продукта
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