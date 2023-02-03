Коэффициент жадности наших торговых сетей.

Отправлено: - 15:07

Год назад подростки из Нижнего Новгорода провели социальный эксперимент под говорящим названием «Недовес».

В супермаркетах с корзинкой продуктов отправлялись к контрольным весам и проверяли добросовестность производителей. Сырокопченая колбаса с заявленным весом в 511 г за 840 рублей не добирает 53 г, соль поваренная пищевая с пометкой 1 кг по факту весит 982 г, тростниковый сахар — 886 г вместо 900 г, пшеничная мука — 1 кг 966 г вместо полных 2 кг. В упаковке гречки и овсянки недовес 10 г, в фасованных яблоках и свекле — порядка 20 г.

При этом всё из расчета нетто, то есть массы товара без упаковки. Если добавить ее вес, разницы будет еще больше.