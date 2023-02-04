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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Достояние надо беречь
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46099
Аркадий ДЕНИСОВ: Достояние надо беречь
Отправлено: 04.02.23 - 10:40
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Сегодня государство не озабочено культурным уровнем своих граждан, нет программ, решающих эту проблему. Народом с низким культурным развитием легче управлять. Это понимают наверху, в том числе люди со знанием пяти языков, но вслух об этом не говорят. А проблемы в этике и эстетике отравляют людям жизнь, но власть так не считает.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
245
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Достояние надо беречь
Отправлено: 04.02.23 - 10:40
#1
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Какой такой культур - мультур, всё развалили, то что белые ходоки насадили тута, а чтобы нацкадры достигли уровня Барнаула, то тут нужны десятилетия.

И вообще, вы не можете обвинять людей в отсутствии того чего нет.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13445
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Достояние надо беречь
Отправлено: 04.02.23 - 11:54
#2
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Цитата:
Сегодня государство не озабочено культурным уровнем своих граждан, нет программ, решающих эту проблему. Народом с низким культурным развитием легче управлять. Это понимают наверху, в том числе люди со знанием пяти языков, но вслух об этом не говорят. А проблемы в этике и эстетике отравляют людям жизнь, но власть так не считает. Нам навязали мысль, что главное в жизни - быть с полным желудком, быть сытым, но ведь это уровень животных, если вдуматься.

а эти сверху со знанием 5 языков они откуда появились? из народа или из космоса в кресла попадали?

капиталистическая логика выживания такая: все есть в открытом доступе, концерты проводят, книги продают, обучение всё есть хоть у американского профессора онлайн учись только учись и познавай и станешь умным и культурным
ну а если не хочешь то вот тебе супермаркеты, пластмассовое кино и ширпотреб сиди наслаждайся жизнью пока другой человек учит 5 языков, получает третье высшее параллельно слушая лекцию по социологии (явно не шибко наслаждаясь)
честно? да
справедливо? да
обидно кому то? ну может быть
но каждый выбирает свой путь и корить кого то "ах почему народ у нас не ходит по камерным концертам" глупость несусветная
вечная трагедия моралиста это называется
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
369
Аркадий ДЕНИСОВ: Достояние надо беречь
Отправлено: 04.02.23 - 12:21
#3
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Цитата:
Народом с низким культурным развитием легче управлять. Это понимают наверху Источник:

Там наверху знают что делают, но не ведают что творят

Цитата:
Нам навязали мысль, что главное в жизни - быть с полным желудком, быть сытым, но ведь это уровень животных, если вдуматься.

Хлеба, и зрелищ. Но все же сначала хлеба

Стрекоза уж не поет:
И кому же в ум пойдет
На желудок петь голодный!

И кто же это нам навязал базовые физиологические потребности?

[Исправлено: Alehander, 04.02.2023 - 12:28]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22753
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Достояние надо беречь
Отправлено: 04.02.23 - 12:31
#4
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Цитата:
Нам навязали мысль, что главное в жизни - быть с полным желудком, быть сытым, но ведь это уровень животных, если вдуматься.


Хм..
То есть мы должны жить ради того, чтоб нашим детям не хватало еды, наши жены в поисках куска хлеба торговали собой, а наши отцы ходили строем под каким нибудь диктатором и воевали бесконечно с соседями?
И учили бы нас такие как тов. Денисов, что в сытой Америке и Ойропе живут исключительно сытые животные?
Ах да, и при этом голодающие и ужасные, приходили бы на концерты Баха или Ростроповича, с умными книгами наших диктаторов, "Малая земля" или "Мы такие то и с нами Бог"...
Кто вы, тов Денисов?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22753
Аркадий ДЕНИСОВ: Достояние надо беречь
Отправлено: 04.02.23 - 13:19
#5
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Мой ребенок сегодня держит сосиски, и да, он будет сегодня сыт.
Это ли не счастье?



Вы предлагаете ему ничего не есть, и вместо сосисок дать какие то культурные книги, чтобы он на голодный желудок что то там окультуривал?
Да я сам пойду и свергну тот строй, что мне пихает какую то культуру, но мой ребенок страдает от голода..
И мне это не кто то навязывает, во мне это заложено на генетическом уровне, сперва накормить свое дитя, а уж потом что то там делать..
Ну а те культурные люди, что вышли из интеллигенции, из баев, из дворян как Ленин, конечно никогда не испытывали чувство голода, но тем не менее решают как жить и сколько недоедать, только чтоб их культура жила в из благо, которой можно еще и потыкнуть, мол кушать досыта нельзя, это не культурно..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7284
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Достояние надо беречь
Отправлено: 04.02.23 - 14:26
#6
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Цитата:
111:
Мой ребенок сегодня держит сосиски, и да, он будет сегодня сыт. Это ли не счастье?

---А причем тут счастье твоего ребенка , когда речь о культуре ???Ещё про Россию и СВО вставь ---как всегда уводишь с темы .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22753
Аркадий ДЕНИСОВ: Достояние надо беречь
Отправлено: 04.02.23 - 14:46
#7
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Цитата:
Гога:
А причем тут счастье твоего ребенка , когда речь о культуре

Внимательней читай, на какую реплику я ответил.
И причем тут твое сво?
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