Сегодня государство не озабочено культурным уровнем своих граждан, нет программ, решающих эту проблему. Народом с низким культурным развитием легче управлять. Это понимают наверху, в том числе люди со знанием пяти языков, но вслух об этом не говорят. А проблемы в этике и эстетике отравляют людям жизнь, но власть так не считает. Читать новость
Сегодня государство не озабочено культурным уровнем своих граждан, нет программ, решающих эту проблему. Народом с низким культурным развитием легче управлять. Это понимают наверху, в том числе люди со знанием пяти языков, но вслух об этом не говорят. А проблемы в этике и эстетике отравляют людям жизнь, но власть так не считает. Нам навязали мысль, что главное в жизни - быть с полным желудком, быть сытым, но ведь это уровень животных, если вдуматься.
а эти сверху со знанием 5 языков они откуда появились? из народа или из космоса в кресла попадали?
капиталистическая логика выживания такая: все есть в открытом доступе, концерты проводят, книги продают, обучение всё есть хоть у американского профессора онлайн учись только учись и познавай и станешь умным и культурным ну а если не хочешь то вот тебе супермаркеты, пластмассовое кино и ширпотреб сиди наслаждайся жизнью пока другой человек учит 5 языков, получает третье высшее параллельно слушая лекцию по социологии (явно не шибко наслаждаясь) честно? да справедливо? да обидно кому то? ну может быть но каждый выбирает свой путь и корить кого то "ах почему народ у нас не ходит по камерным концертам" глупость несусветная вечная трагедия моралиста это называется
Нам навязали мысль, что главное в жизни - быть с полным желудком, быть сытым, но ведь это уровень животных, если вдуматься.
Хм.. То есть мы должны жить ради того, чтоб нашим детям не хватало еды, наши жены в поисках куска хлеба торговали собой, а наши отцы ходили строем под каким нибудь диктатором и воевали бесконечно с соседями? И учили бы нас такие как тов. Денисов, что в сытой Америке и Ойропе живут исключительно сытые животные? Ах да, и при этом голодающие и ужасные, приходили бы на концерты Баха или Ростроповича, с умными книгами наших диктаторов, "Малая земля" или "Мы такие то и с нами Бог"... Кто вы, тов Денисов?
Мой ребенок сегодня держит сосиски, и да, он будет сегодня сыт. Это ли не счастье?
Вы предлагаете ему ничего не есть, и вместо сосисок дать какие то культурные книги, чтобы он на голодный желудок что то там окультуривал? Да я сам пойду и свергну тот строй, что мне пихает какую то культуру, но мой ребенок страдает от голода.. И мне это не кто то навязывает, во мне это заложено на генетическом уровне, сперва накормить свое дитя, а уж потом что то там делать.. Ну а те культурные люди, что вышли из интеллигенции, из баев, из дворян как Ленин, конечно никогда не испытывали чувство голода, но тем не менее решают как жить и сколько недоедать, только чтоб их культура жила в из благо, которой можно еще и потыкнуть, мол кушать досыта нельзя, это не культурно..
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