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Сегодня государство не озабочено культурным уровнем своих граждан, нет программ, решающих эту проблему. Народом с низким культурным развитием легче управлять. Это понимают наверху, в том числе люди со знанием пяти языков, но вслух об этом не говорят. А проблемы в этике и эстетике отравляют людям жизнь, но власть так не считает. Нам навязали мысль, что главное в жизни - быть с полным желудком, быть сытым, но ведь это уровень животных, если вдуматься.



Цитата:а эти сверху со знанием 5 языков они откуда появились? из народа или из космоса в кресла попадали?капиталистическая логика выживания такая: все есть в открытом доступе, концерты проводят, книги продают, обучение всё есть хоть у американского профессора онлайн учись только учись и познавай и станешь умным и культурнымну а если не хочешь то вот тебе супермаркеты, пластмассовое кино и ширпотреб сиди наслаждайся жизнью пока другой человек учит 5 языков, получает третье высшее параллельно слушая лекцию по социологии (явно не шибко наслаждаясь)честно? дасправедливо? даобидно кому то? ну может бытьно каждый выбирает свой путь и корить кого то "ах почему народ у нас не ходит по камерным концертам" глупость несусветнаявечная трагедия моралиста это называется