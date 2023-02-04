Отправлено: - 14:20

alex_60:

так стало //в 2007 году он получил имя «Казак тулпары»// без комментариев.

Цитата:Это нормально, есть предприятия Беларусские ситцы, Русские пельмени и.т.д. Ну и есть породы лошадей и собак: русский рысак, беларусский гончак, казак тазысы и.т.д.