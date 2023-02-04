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≡ Областной бюджет выделит деньги на сохранение Костанайской породы лошадей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46099
Областной бюджет выделит деньги на сохранение Костанайской породы лошадей
Отправлено: 04.02.23 - 12:20
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Об этом на совещании по проблемам сельского хозяйства сказал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. Текущую ситуацию на единственном в РК государственном конном заводе «Казак тулпары» он назвал очень плачевной.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19044
Областной бюджет выделит деньги на сохранение Костанайской породы лошадей
Отправлено: 04.02.23 - 12:20
#1
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не надо ничего выделять.
кормить чиновниrов и корруgционеров.
мертвого не оживишь.
еще одно наследие СССР похерили.
все идет по плану.

[Исправлено: alex_60, 04.02.2023 - 13:09]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19044
Областной бюджет выделит деньги на сохранение Костанайской породы лошадей
Отправлено: 04.02.23 - 12:22
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так было
///Порода лошадей, которая называлась Кустанайская, официально обрела такой статус в 1951 году. Выводилась как порода лошадей верхово-упряжного, верхового и степного типов. В дальнейшем селекционеры стали уделять внимание усилению качеств животных, важных в спортивных состязаниях.///
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19044
Областной бюджет выделит деньги на сохранение Костанайской породы лошадей
Отправлено: 04.02.23 - 12:23
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так стало
//в 2007 году он получил имя «Казак тулпары»//
без комментариев.

[Исправлено: alex_60, 04.02.2023 - 12:26]
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Мс18
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
86
Re: Областной бюджет выделит деньги на сохранение Костанайской...
Отправлено: 04.02.23 - 12:58
#4
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Вот за это спасибо
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3794
Областной бюджет выделит деньги на сохранение Костанайской породы лошадей
Отправлено: 04.02.23 - 14:15
#5
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Правильно, племенное коневодство следует развивать.

Дед меня в три года на лошадь посадил и сказал охотником будешь. С пяти лет, дед зимой на охоту с собой брал, ставили капканы, в основном на лис и зайцев.

[Исправлено: Kairat stayer, 04.02.2023 - 14:38]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3794
Re: Областной бюджет выделит деньги на сохранение Костанайской...
Отправлено: 04.02.23 - 14:20
#6
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Цитата:
alex_60:
так стало //в 2007 году он получил имя «Казак тулпары»// без комментариев.


Это нормально, есть предприятия Беларусские ситцы, Русские пельмени и.т.д. Ну и есть породы лошадей и собак: русский рысак, беларусский гончак, казак тазысы и.т.д.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3794
Областной бюджет выделит деньги на сохранение Костанайской породы лошадей
Отправлено: 04.02.23 - 14:37
#7
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Цитата:
Kairat stayer:
Дед меня в три года на лошадь посадил и сказал охотником будешь...


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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5840
Re: Областной бюджет выделит деньги на сохранение Костанайской...
Отправлено: 04.02.23 - 15:17
#8
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Конина такая дорогая, хорошая кобыла почти миллион тенге, а сие предприятие очень бедная и просит казённых денег. Тут что-то подозрительное и сомнительное, ибо первое со вторым не вяжется, кто-то лукавит, ау! Сталкер где?
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