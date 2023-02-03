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Попутно что то делаем из филе, нет, мы же сэкономили, если филе 2500 с чем то вроде, то грудка помню по 1740 за кг.Не знаю, что там за экономия вообще то, но надо взять, отрезать филе от грудки, помножить поделить и тд, и примерно будет ясно, что выгоднее, филе без шкурки и косточки, или же полноценная грудка.Это как соленая скумбрия с головой или без..Ну этому еще надо научиться..