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≡ Коэффициент жадности наших торговых сетей.
 
 
Страница 5 из 5«1...345
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22731
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 19:39
#61
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Цитата:
Эл-починно:
Погрешность

Там эта погрешность всего 1 грамм..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1452
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 20:40
#62
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Цитата:
111:
Там эта погрешность всего 1 грамм..

Цитата:
111: Весы: TM6 обеспечивает гораздо более высокую точность

Ещё раз, погрешность и точность разные вещи. Хотя бесполезно, как вижу. 8-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22731
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 23:27
#63
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Ну и наконец то, вернувшись с Рудного, зайдя в Теслу, взяли разливной грушевый.
4 бутылки полторашки..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22731
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 23:28
#64
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Тестируем для начала полную



Тесла, это легендарная машина, в которой можно ездить хоть в каком состоянии..
И так, 1517 грамм..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22731
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 03.02.23 - 23:29
#65
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Теперь надо опорожнить..
Займет где то минут 20 наверно, еще не засекал..
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