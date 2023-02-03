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≡ Журналиста Махамбета Абжана приговорили к девяти годам лишения свободы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46096
Журналиста Махамбета Абжана приговорили к девяти годам лишения свободы
Отправлено: 03.02.23 - 18:47
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В суде №2 Сарыаркинского района Астаны вынесли приговор по уголовному делу в отношении журналиста Махамбета Абжана. Его приговорили к девяти годам лишения свободы. Весь судебный процесс проходил в закрытом для общественности формате.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
999
Re: Журналиста Махамбета Абжана приговорили к девяти годам...
Отправлено: 03.02.23 - 18:47
#1
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Журналисты НГ, прокомментируйте дело "коллеги"
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
560
Re: Журналиста Махамбета Абжана приговорили к девяти годам...
Отправлено: 03.02.23 - 22:43
#2
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Встречался с ним. Неплохой парень, но каждый кто смотрит вглубь секты неприкасаемых получают шапалах так или иначе. Если и выйдет когда-то с кич, то будет уже бедным и бледным. Надо было уходить в закат как БАСЕ (сомнительная конторка как по мне), или заниматься журналистикой в другом русле.
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