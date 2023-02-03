Re: Журналиста Махамбета Абжана приговорили к девяти годам...

Отправлено: - 22:43

Встречался с ним. Неплохой парень, но каждый кто смотрит вглубь секты неприкасаемых получают шапалах так или иначе. Если и выйдет когда-то с кич, то будет уже бедным и бледным. Надо было уходить в закат как БАСЕ (сомнительная конторка как по мне), или заниматься журналистикой в другом русле.